НБУ увеличил покупку валюты на межбанке в 2,4 раза

Национальный банк в период с 4 по 8 ноября увеличил покупку валюты на межбанковском валютном рынке в 2,4 раза до 372 млн долларов по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ купил 30 млн долларов путем использования механизма Matching, а 342 млн долларов – по единому курсу.

Используя Matching, НБУ с начала года купил 2 010,7 млн долларов, продал – 108,5 млн долларов.

По единому курсу с начала года куплено валюты на 2 957,8 млн долларов, а продано – 370,73 млн долларов.

Также с начала года НБУ купил 15 млн долларов по запросу лучшей цены.

В целом с начала года НБУ купил на межбанке в ходе интервенций 4 983,5 млн долларов, а продал - 479,23 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 ноября, на 1,39 коп. до 24,5019 UAH/USD.

С 11 ноября доллар к гривне может подорожать до 25 UAH/USD. Прогнозируется, что укрепление гривны будет кратковременным и скоро доллар снова начнет расти.