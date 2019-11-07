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07 ноября 2019, четверг, 16:28 1309
Судебная власть 2019-11-07T16:54:01+02:00
Українські Новини
Прокурором Волынской области назначен кум заместителя Рябошапки

Прокурором Волынской области назначен кум заместителя Рябошапки

Генпрокуратура, Прокурор, Виталий Касько, Руслан Рябошапка, Олег Синишин
Олег Синишин. Фото: khm.depo
Олег Синишин. Фото: khm.depo

Экс-прокурор Хмельницкой области Олег Синишин назначен Русланом Рябошапкой прокурором Волынской области, сообщает Telegram-канал "UN-сливы и груши".

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Олега Синишина прокурором Волынской области. Туда, где есть еще янтарь", - сказано в сообщении.

Канал отмечает, что Синишин является кумом заместителя генерального прокурора Виталия Касько. 

Как сообщил Українським Новинам источник в совете прокуроров, до этого назначения Синишин с 2014 года занимал должность прокурора Хмельницкой области.

"Олега Синишина назначили прокурором Волынской области. Особенность - кум Касько", - сказал источник.

На сайте Генпрокуратуры пока отсутствует информация об этом кадровом назначении.

Как сообщали Українські Новини, Рябошапка уволил прокуроров Житомирской, Винницкой, Одесской и Черкасской областей. Также треть прокуроров ГПУ не прошли переаттестацию, а генпрокуратура хочет уволить 218 прокуроров.

Кроме того, Рябошапка назначил своим советником аспиранта Пшонки и Генпрокуратура проведет аудит работы управления спецрасследований. Тем временем Рябошапка получил первую зарплату почти в 4 раза больше оклада и назначил себе двух замов, забыв провести конкурс.

Также "Слуга народа" собирает подписи за выражение недоверия Рабошапке.

Больше новостей о: Генпрокуратура Прокурор Виталий Касько Руслан Рябошапка Олег Синишин

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