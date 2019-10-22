ГПУ проведет аудит работы управления спецрасследований

Генеральная прокуратура намерена провести аудит деятельности управления специальных расследований, которое возглавляет Сергей Горбатюк. Об этом в эфире телеканала ICTV сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка, передают Українськi Новини. "Мы сейчас будем проводит аудит управления", - сказал он. По его словам, по результатам аудита станет ясно, почему так долго расследуются дела по Евромайдану. Также он сообщил, что все сотрудники Генеральной прокуратуры пройдут переаттестацию, а те, кто не захочет или не подаст документы на переаттестацию, как того требует порядок, будут уволены. Рябошапка добавил, что более 50 прокуроров подали документы в ненадлежащей форме и их ждет увольнение. Как сообщали Українськi Новини, Горбатюк отказался проходить переаттестацию в предложенном ГПУ порядке. Также Горбатюк требует от Рябошапки отменить увольнение своих подчиненных. Также генпрокурор Рябошапка заявил о ликвидации управление спецрасследований ГПУ и попросил Раду разрешить привлечение к уголовной ответственности Дубневича.