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22 октября 2019, вторник, 09:29 272
Политика 2019-10-22T11:30:02+03:00
Українські Новини
ГПУ проведет аудит работы управления спецрасследований

ГПУ проведет аудит работы управления спецрасследований

Сергей Горбатюк, Руслан Рябошапка

Генеральная прокуратура намерена провести аудит деятельности управления специальных расследований, которое возглавляет Сергей Горбатюк.

Об этом в эфире телеканала ICTV сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка, передают Українськi Новини.

"Мы сейчас будем проводит аудит управления", - сказал он.

По его словам, по результатам аудита станет ясно, почему так долго расследуются дела по Евромайдану.

Также он сообщил, что все сотрудники Генеральной прокуратуры пройдут переаттестацию, а те, кто не захочет или не подаст документы на переаттестацию, как того требует порядок, будут уволены.

Рябошапка добавил, что более 50 прокуроров подали документы в ненадлежащей форме и их ждет увольнение.

Как сообщали Українськi Новини, Горбатюк отказался проходить переаттестацию в предложенном ГПУ порядке.

Также Горбатюк требует от Рябошапки отменить увольнение своих подчиненных.

Также генпрокурор Рябошапка заявил о ликвидации управление спецрасследований ГПУ и попросил Раду разрешить привлечение к уголовной ответственности Дубневича.

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