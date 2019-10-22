ГПУ проведет аудит работы управления спецрасследований

Генеральная прокуратура намерена провести аудит деятельности управления специальных расследований, которое возглавляет Сергей Горбатюк.

Об этом в эфире телеканала ICTV сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка, передают Українськi Новини.

"Мы сейчас будем проводит аудит управления", - сказал он.

По его словам, по результатам аудита станет ясно, почему так долго расследуются дела по Евромайдану.

Также он сообщил, что все сотрудники Генеральной прокуратуры пройдут переаттестацию, а те, кто не захочет или не подаст документы на переаттестацию, как того требует порядок, будут уволены.

Рябошапка добавил, что более 50 прокуроров подали документы в ненадлежащей форме и их ждет увольнение.

Как сообщали Українськi Новини, Горбатюк отказался проходить переаттестацию в предложенном ГПУ порядке.

Также Горбатюк требует от Рябошапки отменить увольнение своих подчиненных.

Также генпрокурор Рябошапка заявил о ликвидации управление спецрасследований ГПУ и попросил Раду разрешить привлечение к уголовной ответственности Дубневича.