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07 листопада 2019, четвер, 16:28 99
Судова влада 2019-11-07T19:30:04+02:00
Українські Новини
Прокурором Волинської області призначено кума заступника Рябошапки

Прокурором Волинської області призначено кума заступника Рябошапки

Генпрокуратура, Прокурор, Руслан Рябошапка, Віталій Касько, Олег Синишин
Олег Синишин. Фото: khm.depo
Олег Синишин. Фото: khm.depo

Екс-прокурор Хмельницької області Олег Синишин призначений Русланом Рябошапкой прокурором Волинської області, повідомляє Telegram-канал "UN-сливи та груші".

"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив Олега Синишина прокурором Волинської області. Туди, де є ще янтар", - сказано в повідомленні.

Канал зазначає, що Синишин є кумом заступника генерального прокурора Віталія Каська.

Як повідомило Українським Новинам джерело в раді прокурорів, до цього призначення Синишин з 2014 року обіймав посаду прокурора Хмельницької області.

"Олега Синишина призначили прокурором Волинської області. Особливість - кум Каська", - сказав співрозмовник.

На сайті Генпрокуратури поки що відсутня інформація про це кадрове призначення.

Як повідомляли Українські Новини, Рябошапка звільнив прокурорів Житомирської, Вінницької, Одеської та Черкаської областей. Також третина прокурорів ГПУ не пройшли переатестацію, а генпрокуратура хоче звільнити 218 прокурорів.

Крім того, Рябошапка призначив своїм радником аспіранта Пшонки і Генпрокуратура проведе аудит роботи управління спецрозслідувань. Тим часом Рябошапка отримав першу зарплату майже в 4 рази більше окладу і призначив собі двох заступників, забувши провести конкурс.

Також "Слуга народу" збирає підписи за висловлення недовіри Рабошапці.

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