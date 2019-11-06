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06 ноября 2019, среда, 13:39 33 Документ
Политика 2019-11-06T13:58:31+02:00
Українські Новини
Рябошапка назначил своим советником аспиранта Пшонки

Рябошапка назначил своим советником аспиранта Пшонки

ГПУ, Советник, Виктор Пшонка, Руслан Рябошапка, Николай Зубрицкий
Руслан Рябошапка. Скриншот видео Facebook/Право на владу
Руслан Рябошапка. Скриншот видео Facebook/Право на владу

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил аспиранта бывшего генпрокурора Виктора Пшонки Николая Зубрицкого советником генпрокурора.

Об этом говорится в копии письма Генпрокуратуры, текст которого есть в распоряжении Українських Новин.

В письме говорится, что Рябошапка создал патронажную службу, в которую были назначены 6 советников.

Одним из советников 10 октября назначен Зубрицкий.

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По данным Национальной академии прокуратуры, в 2013 году Зубрицкий защищал диссертацию для поучения научной степени кандидата юридических наук и в этот период его научным руководителем являлся Пшонка.

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Еще одним советником генпрокурора назначена журналистка, бывший начальник пресс-службы Государственной фискальной службы Наталья Непряхина.

Как сообщали Українськi Новини, генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает себя неудобным генпрокурором для окружения бизнесмена Игоря Коломойского.

Также Рябошапка отрицает совещание у Президента Владимира Зеленского с требованием привлечь к уголовной ответственности бывшего Президента Петра Порошенко, бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского ("Народный фронт") и бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.

Больше новостей о: ГПУ Советник Виктор Пшонка Руслан Рябошапка Николай Зубрицкий

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