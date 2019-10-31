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31 октября 2019, четверг, 20:00 29
Верховная Рада и партии 2019-10-31T20:01:08+02:00
Українські Новини
"Слуга народа" собирает подписи за выражение недоверия Рабошапке

"Слуга народа" собирает подписи за выражение недоверия Рабошапке

Руслан Рябошапка, Александр Дубинский
Руслан Рябошапка. Фото: Офис Президента
Руслан Рябошапка. Фото: Офис Президента

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия не видит причин для выражения недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Об этом он сказала журналистам в кулуарах парламента, передают Українські Новини.

"На данный момент я не вижу причин для того, чтобы выражать недоверие к генпрокурору, который работает менее 3 месяцев. Считаю, что это вообще неправильная практика для любой должности. Есть мировая практика - 100 дней никто не критикует и дает человеку поработать", - сказал он.

Ранее в четверг, после голосования за снятие депутатской неприкосновенности с депутата Ярослава Дубневича (депутатская группа "За будущее"), депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский опубликовал в своем телеграмм-канале бланк для сбора подписей под проектом постановления о выражении недоверия генпрокурору Рябошапке.

Дубинский обьясняет данную инициативу тем, что генпрокурором закрыто дело против детектива НАБУ, "слившего" уголовное дело против сына Олега Гладковского.

По мнению депутата, Рябошапка попытался прикрыть эту историю представлением на снятие неприкосновенности с Дубневича, хотя еще недавно отказывался подписывать ему подозрение из-за недостатка улик и риска "развалить" дело в суде.

"Учитывая эти факты, а также покрывательство убийц лично Генпрокурором, подписал проект постановления про недоверие Генпрокурору Рябошапке", - написал Дубинский.

Как сообщали Українські Новини, Арахамия уверен, что среди "слуг народа" в финкомитете коррупционеров нет.

Ранее "Слуга народа" планировала проверить своих депутатов на полиграфе из-за подозрений в коррупции.

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