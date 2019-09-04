Рябошапка намерен назначить первым замгенпрокурора Касько, - источник

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, который уволил прокуроров Житомирской, Винницкой, Одесской и Черкасской областей, намерен назначить Виталия Касько первым заместителем генпрокурора.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.\r\n"Первым замом будет Касько", - сказал он.\r\nОн не уточнил, когда именно состоится его назначение.\r\nПри этом, по его словам, будет абсолютно новая команда заместителей генпрокурора.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Касько занимал должность замгенпрокурора в 2014-2016 годах.\r\nРанее Рябошапка уволил замгенпрокурора - военногопрокурора Анатолия Матиоса. Кроме того, указанным приказом Матиос исключен из списков личного состава генеральной прокуратуры и направлен в распоряжение Министерства обороны для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.\r\nРябошапка намерен уволить всех действующих заместителей генпрокурора.\r\nТакже источник сообщил, что НАБУ и САП просят Рябошапку согласовать подозрение экс-председателю НАПК Корчак.\r\nВ день первого заседания Рады 9 созыва Юрий Луценко подал в отставку. Ранее США поддержали возможное назначение Рябошапки генпрокурором.