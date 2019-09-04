Рябошапка намерен назначить первым замгенпрокурора Касько, - источник

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, который уволил прокуроров Житомирской, Винницкой, Одесской и Черкасской областей, намерен назначить Виталия Касько первым заместителем генпрокурора.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Первым замом будет Касько", - сказал он.

Он не уточнил, когда именно состоится его назначение.

При этом, по его словам, будет абсолютно новая команда заместителей генпрокурора.

Как сообщали Українськi Новини, Касько занимал должность замгенпрокурора в 2014-2016 годах.

Ранее Рябошапка уволил замгенпрокурора - военногопрокурора Анатолия Матиоса. Кроме того, указанным приказом Матиос исключен из списков личного состава генеральной прокуратуры и направлен в распоряжение Министерства обороны для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.

Рябошапка намерен уволить всех действующих заместителей генпрокурора.

Также источник сообщил, что НАБУ и САП просят Рябошапку согласовать подозрение экс-председателю НАПК Корчак.

В день первого заседания Рады 9 созыва Юрий Луценко подал в отставку. Ранее США поддержали возможное назначение Рябошапки генпрокурором.