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04 сентября 2019, среда, 13:08 56
Силовые структуры 2019-09-04T13:16:21+03:00
Українські Новини
Рябошапка намерен назначить первым замгенпрокурора Касько, - источник

Рябошапка намерен назначить первым замгенпрокурора Касько, - источник

Виталий Касько. Фото: 5.ua
Виталий Касько. Фото: 5.ua

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, который уволил прокуроров Житомирской, Винницкой, Одесской и Черкасской областей, намерен назначить Виталия Касько первым заместителем генпрокурора.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Первым замом будет Касько", - сказал он.

Он не уточнил, когда именно состоится его назначение.

При этом, по его словам, будет абсолютно новая команда заместителей генпрокурора.

Как сообщали Українськi Новини, Касько занимал должность замгенпрокурора в 2014-2016 годах.

Ранее Рябошапка уволил замгенпрокурора - военногопрокурора Анатолия Матиоса. Кроме того, указанным приказом Матиос исключен из списков личного состава генеральной прокуратуры и направлен в распоряжение Министерства обороны для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.

Рябошапка намерен уволить всех действующих заместителей генпрокурора.

Также источник сообщил, что НАБУ и САП просят Рябошапку согласовать подозрение экс-председателю НАПК Корчак.

В день первого заседания Рады 9 созыва Юрий Луценко подал в отставку. Ранее США поддержали возможное назначение Рябошапки генпрокурором.

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