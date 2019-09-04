Рябошапка уволил прокуроров Житомирской, Винницкой, Одесской и Черкасской областей

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, который намерен уволить всех действующих заместителей генпрокурора, уволил прокуроров Житомирской, Винницкой, Одесской и Черкасской областей.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.\r\nПриказы об увольнении были подписаны 3 сентября.\r\nУволены прокурор Винницкой области Вячеслав Соколовый, Житомирской - Любомир Вийтович, Одесской - Олег Жученко, Черкасской - Сергей Овчаренко.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Рябошапка уволил замгенпрокурора - военного прокурора Матиоса. Кроме того, указанным приказом Матиос исключен из списков личного состава генеральной прокуратуры и направлен в распоряжение Министерства обороны для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.\r\nВ день первого заседания Рады 9 созыва Юрий Луценко подал в отставку. Ранее США поддержали возможное назначение Рябошапки генпрокурором.