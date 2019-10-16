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16 октября 2019, среда, 08:05 688 Документ
Судебная власть 2019-10-16T08:20:36+03:00
Українські Новини
Рябошапка за сентябрь получил зарплату почти в 4 раза больше оклада

Рябошапка за сентябрь получил зарплату почти в 4 раза больше оклада

Руслан Рябошапка. Скриншот видео Facebook/Право на владу
Руслан Рябошапка. Скриншот видео Facebook/Право на владу

Заработная плата генерального прокурора Руслана Рябошапки за сентябрь составила 131 728 гривен.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.

При этом оклад Рябошапки составил 37 тыс. гривен.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премии.

Какую сумму после удержания налогов и сборов Рябошапка получил, не указано.

Рябошапка назначил себе двух замов, забыв провести конкурс.

Также ранее Рябошапка ответил на фразу Зеленского о 100% его генпрокуроре.

Рябошапка анонсировал новости по делу Петра Порошенко.

Также Генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о выговоре бывшему генпрокурору Юрию Луценко после того, как уволил его с должности прокурора.

Кроме того, Рябошапка заяивил, что олигарх Игорь Коломойский не является его коллегой, а прокуратура находится вне политики и бизнеса.

29 августа Верховная Рада одобрила увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, а новым генпрокурором назначен Руслан Рябошапка.

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