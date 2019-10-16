Рябошапка за сентябрь получил зарплату почти в 4 раза больше оклада

Заработная плата генерального прокурора Руслана Рябошапки за сентябрь составила 131 728 гривен.\r\nОб этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.\r\nПри этом оклад Рябошапки составил 37 тыс. гривен.\r\nЗарплата указана с учетом надбавок, доплат и премии.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКакую сумму после удержания налогов и сборов Рябошапка получил, не указано.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРябошапка назначил себе двух замов, забыв провести конкурс.\r\nТакже ранее Рябошапка ответил на фразу Зеленского о 100% его генпрокуроре.\r\nРябошапка анонсировал новости по делу Петра Порошенко.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакже Генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о выговоре бывшему генпрокурору Юрию Луценко после того, как уволил его с должности прокурора.\r\nКроме того, Рябошапка заяивил, что олигарх Игорь Коломойский не является его коллегой, а прокуратура находится вне политики и бизнеса.\r\n29 августа Верховная Рада одобрила увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, а новым генпрокурором назначен Руслан Рябошапка.