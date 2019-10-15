Рябошапка назначил себе двух замов, забыв провести конкурс, - депутат

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский заявил, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил двух заместителей без проведения конкурса. Об этом Бужанский написал на своей странице в Facebook.

Так, Бужанский написал, что Рябошапка назначил двух заместителей, "забыв" провести конкурс.

"Как вы знаете, наш уважаемый Генеральный Прокурор, почему то забыв провести конкурс, назначил себе двух заместителей. Одним из которых, по счастливой для нас всех случайности, оказался господин (Виталий) Касько … Как многие из вас помнят, несколько лет назад разразился скандал. Оказалось, что уволенный из ГПУ Касько приватизировал служебную квартиру. Кто то из гпушников дал брифинг, на котором рассказал подробности ухищрений, с помощью которых Касько выклянчил эту квартиру у Родины. И х*ен бы с ним, но Касько обиделся, ощутил честь и достоинство, и пошел защищать их в суде. С иском к Генпрокуратуре. Проиграл, но жить в опороченной квартире было унизительно и противно, и Касько пошел в апелляцию. Проиграл и ее. А 155 квадратных метров откровенно бесили, и Касько в июне 19-го года подал кассацию в Верховный Суд", - написал Бужанский.

Так, Бужанский отметил, что завтра состоится судебное заседание по иску Касько против ГПУ.

"Истец Касько будет биться против Генпрокуратуры, вторым человеком в которой служит замгенпрокурора Касько. Касько против Касько. Если судья не сойдет с ума, то болеем за обе стороны. А нет ли тут некоего конфликта интересов, вы как думаете? Не получится ли так, что ГПУ выиграет, потому что замгенпрокурора Касько включил админресурс? Или проиграет, потому что замгенпрокурора Касько решил подыграть истцу Касько?" - подытожил Бужанский.

Как сообщали Українські Новини, Лукаш просит ГБР расследовать возможное незаконное назначение Рябошапкой двух своих замов.

Ранее Рябошапка назначил замгенпрокурора Трепака.