Треть прокуроров ГПУ не прошли переаттестацию

После того, как 22 октября Генпрокуратура уволила начальника управления спецрасследований Сергея Горбатюка из-за его отказа проходить переаттестацию, 288 прокуроров ведомства не прошли переаттестацию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

Указано, что завершилось тестирование в рамках первого этапа аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры.

К сдаче экзамена в форме анонимного тестирования на знание и умение в применении закона и соответствие осуществлять полномочия прокурора были допущены 1 083 прокурора, подавших заявления надлежащей формы о переводе в Офис Генпрокурора.

На тестирование не явились 95 человек. Успешно сдали экзамен (то есть набрали необходимые 70 и более баллов из 100) - 795 из 988 прокуроров.

Они будут допущены ко второму этапу аттестации - тестированию на общие способности и навыки.

Как сообщали Українськi Новини, Генеральная прокуратура намерена уволить 218 прокуроров, отказавшихся проходить аттестацию для перевода в Офис генерального прокурора после того, как всех прокуроров ГПУ предупредили о возможном увольнении.

Тем временем прокурор Генеральной прокуратуры Константин Кулик, которого ранее понизили до начальника отдела, не явился на переаттестацию.

Также Директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров заявил, что ГПУ проигнорировала решение ЕСПЧ по фактам нарушения Горбатюком прав человека. Также генпрокурор Рябошапка заявил о ликвидации управление спецрасследований ГПУ и попросил Раду разрешить привлечение к уголовной ответственности Дубневича.