Генпрокуратура хочет уволить 218 прокуроров

Генеральная прокуратура намерена уволить 218 прокуроров, отказавшихся проходить аттестацию для перевода в Офис генерального прокурора после того, как всех прокуроров ГПУ предупредили о возможном увольнении

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

Согласно ему, 218 прокуроров не подали заявления о намерении пройти аттестацию и работать в новых органах прокуратуры. Таким образом они отказались от аттестации для перевода в Офис генерального прокурора.

В их число входят также прокуроры, подавшие заявления, которые не соответствуют установленной форме. В то же время, 11,2 тысяч прокуроров (из них 1 тысяча в Генеральной прокуратуре), то есть более 96% подали такие заявления установленного образца.

Согласно закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры", прокуроры могут быть переведены в новые органы прокуратуры только в случае успешного прохождения ими аттестации.

Как сообщали Українськi Новини, 23 сентября Президент Владимир Зеленский подписал закон о создании Офиса генерального прокурора: что изменилось в ведомстве.