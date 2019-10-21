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21 октября 2019, понедельник, 21:50 20
Судебная власть 2019-10-21T21:50:44+03:00
Українські Новини
Генпрокуратура хочет уволить 218 прокуроров

Генпрокуратура хочет уволить 218 прокуроров

Генпрокуратура, Прокурор, Переаттестация, увольнение персонала, Прокуроры
Генпрокуратура.
Генпрокуратура.

Генеральная прокуратура намерена уволить 218 прокуроров, отказавшихся проходить аттестацию для перевода в Офис генерального прокурора после того, как всех прокуроров ГПУ предупредили о возможном увольнении.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

Согласно ему, 218 прокуроров не подали заявления о намерении пройти аттестацию и работать в новых органах прокуратуры. Таким образом они отказались от аттестации для перевода в Офис генерального прокурора.

В их число входят также прокуроры, подавшие заявления, которые не соответствуют установленной форме. В то же время, 11,2 тысяч прокуроров (из них 1 тысяча в Генеральной прокуратуре), то есть более 96% подали такие заявления установленного образца.

Согласно закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры", прокуроры могут быть переведены в новые органы прокуратуры только в случае успешного прохождения ими аттестации.

Как сообщали Українськi Новини, 23 сентября Президент Владимир Зеленский подписал закон о создании Офиса генерального прокурора: что изменилось в ведомстве.

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