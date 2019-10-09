ГБР вызвало Порошенко на допрос в среду

Госбюро расследований вызвало в среду на допрос бывшего Президента Петра Порошенко.

Об этом журналистам сообщил директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.

"Сегодня его вызвали на допрос", - сказал Труба.

Допрос запланирован на 14:00.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР не готовит подозрение Порошенко.

Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации Порошенко.

Как сообщали Українськi Новини, Портнов попросил Генпрокуратуру написать запрос в Панаму о 3 офшорах Порошенко. Также у жены Чауса изъяли вещдоки по делу о причастности Порошенко к вывозу экс-судьи в Молдову.

Тем временем Порошенко нанял для своей защиты российского адвоката и заявил, что услышал призыв Зеленского. Тем временем суд повторно арестовал активы и недвижимость Порошенко.

Также Государственное бюро расследований (ГБР) проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко.

После того, как Национальное антикоррупционное бюро допросило бывшего Президента Петра Порошенко, Генеральная прокуратура готовит ему сообщение о подозрении.