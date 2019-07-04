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04 июля 2019, четверг, 05:59 178
Финансы 2019-07-04T05:59:01+03:00
Українські Новини
НБУ резко укрепил гривну: официальный курс к 6 иностранным валютам

НБУ резко укрепил гривну: официальный курс к 6 иностранным валютам

Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

В то время, как на межбанке гривна укрепилась ниже отметки 26 UAH/USD, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 июля, на 13,42 коп. до 26,0448 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 июля, на 2,75 коп. до 26,1790 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3277,1520
100 долларов США 2604,4841
100 швейцарских франков 2645,9553
1000 иен 241,8587
10 российских рублей 4,1019
100 евро 2941,2439

Как сообщали Українські Новини, наличный доллар упал, а евро подскочил в обменниках.

Также российский рубль подешевел в обменниках Киева в среду. При этом в среду после продолжительного ослабления НБУ резко повысил курс гривны.

Кроме того, НБУ назвал 14 банков, которые являются системно важными, а за июнь доллар существенно упал в цене. Также Украина должна выплатить $2,7 млрд по внешним долгам до конца года.

Тем временем в Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен, а эксперты утверждают, что выпуск Национальным банком купюры в 1 тыс. гривен не отразится на инфляции. Кроме того, НБУ решил вывести из обращения монеты 1,2 и 5 коп. с 25 октября. 

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