НБУ резко укрепил гривну: официальный курс к 6 иностранным валютам

В то время, как на межбанке гривна укрепилась ниже отметки 26 UAH/USD

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 июля, на 2,75 коп. до 26,1790 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3277,1520 100 долларов США 2604,4841 100 швейцарских франков 2645,9553 1000 иен 241,8587 10 российских рублей 4,1019 100 евро 2941,2439

Как сообщали Українські Новини, наличный доллар упал, а евро подскочил в обменниках.

Также российский рубль подешевел в обменниках Киева в среду. При этом в среду после продолжительного ослабления НБУ резко повысил курс гривны.

Кроме того, НБУ назвал 14 банков, которые являются системно важными, а за июнь доллар существенно упал в цене. Также Украина должна выплатить $2,7 млрд по внешним долгам до конца года.