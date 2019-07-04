НБУ резко укрепил гривну: официальный курс к 6 иностранным валютам

В то время, как на межбанке гривна укрепилась ниже отметки 26 UAH\/USD, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 июля, на 13,42 коп. до 26,0448 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 июля, на 2,75 коп. до 26,1790 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3277,1520\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2604,4841\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2645,9553\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n241,8587\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,1019\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2941,2439\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, наличный доллар упал, а евро подскочил в обменниках.\r\nТакже российский рубль подешевел в обменниках Киева в среду. При этом в среду после продолжительного ослабления НБУ резко повысил курс гривны.\r\nКроме того, НБУ назвал 14 банков, которые являются системно важными, а за июнь доллар существенно упал в цене. Также Украина должна выплатить $2,7 млрд по внешним долгам до конца года.\r\n\r\nТем временем в Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен, а эксперты утверждают, что выпуск Национальным банком купюры в 1 тыс. гривен не отразится на инфляции. Кроме того, НБУ решил вывести из обращения монеты 1,2 и 5 коп. с 25 октября. \r\n