подписаться на рассылку
25.95 26.3
29.15 29.95
˟
25 июня 2019, вторник, 12:38 92
Финансы 2019-06-25T12:41:30+03:00
Українські Новини
Заменят купюры: В Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен

Заменят купюры: В Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен

Монета 5 гривен. Фото: НБУ
Монета 5 гривен. Фото: НБУ

Национальный банк решил ввести монеты 5 гривен в 2019 году и 10 гривен в 2020 году.

Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Мы в 2019 году вводим 5 гривен и в 2020 году – 10 гривен", - сказал он.

При этом Смолий добавил, что по банкнотам 1 и 2 гривны приостановлена печать.

"По мере их износа они будут изыматься из оборота, и заменяться монетами соответствующих номиналов", - добавил глава НБУ.

Монетный ряд. Фото: НБУМонетный ряд. Фото: НБУ

Как сообщали Українські Новини, НБУ обновил правила продажи памятных монет.

К новогодним праздникам НБУ выпустил памятную монету.

17 декабря 2018 Национальный банк выпустил сувенирную неплатежную банкноту "Сто гривен", которая воспроизводит дизайн украинской банкноты номинальной стоимостью 100 гривен, введенной в обращение 17 октября 1918 года.

Больше новостей о: НБУ Монеты

Архив
Новости
За "Слугу народа" готовы проголосовать чуть меньше половины людей, а "Батьківщина" почти сравнялась с Порошенко 13:11
Купюра 1000 гривен. Фото: НБУ
Доходы и цены выросли: В Украине появится банкнота 1 000 гривен 12:50
Заменят купюры: В Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен 12:38
У Кличко обещают помочь жертвам строительной аферы Войцеховского 12:22
Используя марку “Корвалол“ фармфирма “Дарница“ грубо нарушает права интеллектуальной собственности “Фармака", - эксперт 12:21
больше новостей
С 1 июля будет отменен ночной тариф на электроэнергию, - "Житомироблэнерго" 19:47
Резкое похолодание ухудшит самочувствие: Синоптик дала прогноз до конца недели и День Конституции 06:00 Карта
В Администрации Путина забеспокоились из-за арестов активов в Украине 12:18
Кабмин повысит пенсии с 1 июля: на сколько и для каких категорий вырастут выплаты 16:25
Рабочая неделя в Украине начнется с гроз и жары до +35 13:45
больше новостей
С 1 июля будет отменен ночной тариф на электроэнергию, - "Житомироблэнерго" 19:47
В Администрации Путина забеспокоились из-за арестов активов в Украине 12:18
Свадьба Владимир Опсеница. Фото: facebook.cоm/okeanelzyofficial
Музыкант "Океана Эльзы" женился в Грузии 19:13
Андрей Билецкий нашел себе замену: по округу №217 в Оболонском районе будет баллотироваться Максим Жорин 11:29
Регуляторная база для запуска нового рынка электроэнергии 1 июля готова на 100% - НКРЭКУ приняла необходимые постановления 14:23
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok