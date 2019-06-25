Национальный банк решил ввести монеты 5 гривен в 2019 году и 10 гривен в 2020 году.\r\nОб этом сообщил глава НБУ Яков Смолий в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.\r\n"Мы в 2019 году вводим 5 гривен и в 2020 году – 10 гривен", - сказал он.При этом Смолий добавил, что по банкнотам 1 и 2 гривны приостановлена печать.\r\n"По мере их износа они будут изыматься из оборота, и заменяться монетами соответствующих номиналов", - добавил глава НБУ.\r\nМонетный ряд. Фото: НБУ\r\nКак сообщали Українські Новини, НБУ обновил правила продажи памятных монет.\r\nК новогодним праздникам НБУ выпустил памятную монету.\r\n17 декабря 2018 Национальный банк выпустил сувенирную неплатежную банкноту "Сто гривен", которая воспроизводит дизайн украинской банкноты номинальной стоимостью 100 гривен, введенной в обращение 17 октября 1918 года.