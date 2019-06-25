Заменят купюры: В Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен

Национальный банк решил ввести монеты 5 гривен в 2019 году и 10 гривен в 2020 году.

Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Мы в 2019 году вводим 5 гривен и в 2020 году – 10 гривен", - сказал он.

При этом Смолий добавил, что по банкнотам 1 и 2 гривны приостановлена печать.

"По мере их износа они будут изыматься из оборота, и заменяться монетами соответствующих номиналов", - добавил глава НБУ.

Монетный ряд. Фото: НБУ

Как сообщали Українські Новини, НБУ обновил правила продажи памятных монет.

К новогодним праздникам НБУ выпустил памятную монету.

17 декабря 2018 Национальный банк выпустил сувенирную неплатежную банкноту "Сто гривен", которая воспроизводит дизайн украинской банкноты номинальной стоимостью 100 гривен, введенной в обращение 17 октября 1918 года.