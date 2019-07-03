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03 июля 2019, среда, 10:50 332
Финансы 2019-07-03T14:00:05+03:00
Українські Новини
Российский рубль подешевел в обменниках Киева в среду

Российский рубль подешевел в обменниках Киева в среду

В среду, 3 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на вторник, 2 июля, упал на 3 копеек и составил 3,66 гривен за 10 рублей.

Курс продажи упал на 2 копейки и составил 4,25 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курсы российского рубля в обменниках 3 июля:

 

10 российских рублей

 

Покупка

Продажа

Средний

3,66

4,25

Максимальный

4,10

5,00

Минимальный

2,50

4,09

Как сообщали Українські Новини, в среду после продолжительного ослабления НБУ резко повысил курс гривны.

Во вторник НБУ снова понизил официальный курс гривны.

Тем временем, в среду наличный доллар упал, а евро подскочил в обменниках.

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