Российский рубль подешевел в обменниках Киева в среду

В среду, 3 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на вторник, 2 июля, упал на 3 копеек и составил 3,66 гривен за 10 рублей.

Курс продажи упал на 2 копейки и составил 4,25 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курсы российского рубля в обменниках 3 июля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,66 4,25 Максимальный 4,10 5,00 Минимальный 2,50 4,09

Как сообщали Українські Новини, в среду после продолжительного ослабления НБУ резко повысил курс гривны.

Во вторник НБУ снова понизил официальный курс гривны.

Тем временем, в среду наличный доллар упал, а евро подскочил в обменниках.