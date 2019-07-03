Российский рубль подешевел в обменниках Киева в среду

В среду, 3 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на вторник, 2 июля, упал на 3 копеек и составил 3,66 гривен за 10 рублей.\r\nКурс продажи упал на 2 копейки и составил 4,25 гривен за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурсы российского рубля в обменниках 3 июля:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nПокупка\r\n\r\n\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n\r\n\r\n3,66\r\n\r\n\r\n4,25\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n\r\n\r\n4,10\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n\r\n\r\n2,50\r\n\r\n\r\n4,09\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в среду после продолжительного ослабления НБУ резко повысил курс гривны.\r\nВо вторник НБУ снова понизил официальный курс гривны.\r\nТем временем, в среду наличный доллар упал, а евро подскочил в обменниках.