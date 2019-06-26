Выпуск банкноты в 1 тыс. гривен не повлияет на инфляцию, - эксперты

Эксперты отмечают, что выпуск банкноты в 1 тыс. гривен не повлияет на инфляцию.

Об этом они сообщили Українським Новинам.

"Нет, введение новой банкноты более высокого номинала, как и изъятие из оборота монет самого мелкого номинала, не должно оказать влияния на инфляцию. Необходимость введения в оборот купюры более высокого номинала – это следствие инфляции предыдущих лет. Согласно данным Госстата, за последние пять лет потребительские цены выросли в 2,5 раза. Поэтому логично, что самый высокий номинал национальной валюты также должен быть увеличен просто с точки зрения удобства обращения наличных денег", - сообщила аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.

По ее словам, аналогично имеет смысл изъять из оборота монеты самого низкого номинала, так как они просто утратили свою покупательную способность.

В свою очередь Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU, также полагает, что выпуск банкноты в тысячу гривен не окажет влияния на инфляцию.

"Количество нолей на банкноте не способно вызывать инфляцию, а является отображением инфляционных явлений. С момента введения в обращение банкноты в 500 гривен в 2006 году, цены выросли в 5 раз, а размер средней зарплаты – в девять с половиной раз. Этому способствовали две волны девальвации в 2008-2009 и 2014-2015 годах. Хотя рост цен очень хорошо виден на полках супермаркетов, политически не всегда целесообразно фиксировать снижение покупательной способности национальной валюты", - сказал он.

"Теперь нолей на наибольшей банкноте будет аж три, но это не значит, что цены продолжат рост еще большими темпами. Наоборот, мы видим снижение инфляции ниже 9% - существенно меньше, чем в прошлые несколько лет, но больше, чем планировалось Нацбанком. Есть пример, когда центробанк соседней Венгрии успешно сумел снизить инфляцию с двузначных цифр до 3-4%. При этом номинал банкнот местных форинтов варьируется от 500 до 20 000. Приходится надеяться, что и НБУ будет настолько же успешным в инфляционном таргетировании", - добавил эксперт.

Как сообщали Українські Новини, в Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен.

Тем временем инфляция в мае превысила прогноз НБУ.