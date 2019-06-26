Выпуск банкноты в 1 тыс. гривен не повлияет на инфляцию, - эксперты

Эксперты отмечают, что выпуск банкноты в 1 тыс. гривен не повлияет на инфляцию.\r\nОб этом они сообщили Українським Новинам.\r\n"Нет, введение новой банкноты более высокого номинала, как и изъятие из оборота монет самого мелкого номинала, не должно оказать влияния на инфляцию. Необходимость введения в оборот купюры более высокого номинала – это следствие инфляции предыдущих лет. Согласно данным Госстата, за последние пять лет потребительские цены выросли в 2,5 раза. Поэтому логично, что самый высокий номинал национальной валюты также должен быть увеличен просто с точки зрения удобства обращения наличных денег", - сообщила аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.\r\nПо ее словам, аналогично имеет смысл изъять из оборота монеты самого низкого номинала, так как они просто утратили свою покупательную способность.\r\nВ свою очередь Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU, также полагает, что выпуск банкноты в тысячу гривен не окажет влияния на инфляцию.\r\n"Количество нолей на банкноте не способно вызывать инфляцию, а является отображением инфляционных явлений. С момента введения в обращение банкноты в 500 гривен в 2006 году, цены выросли в 5 раз, а размер средней зарплаты – в девять с половиной раз. Этому способствовали две волны девальвации в 2008-2009 и 2014-2015 годах. Хотя рост цен очень хорошо виден на полках супермаркетов, политически не всегда целесообразно фиксировать снижение покупательной способности национальной валюты", - сказал он.\r\n"Теперь нолей на наибольшей банкноте будет аж три, но это не значит, что цены продолжат рост еще большими темпами. Наоборот, мы видим снижение инфляции ниже 9% - существенно меньше, чем в прошлые несколько лет, но больше, чем планировалось Нацбанком. Есть пример, когда центробанк соседней Венгрии успешно сумел снизить инфляцию с двузначных цифр до 3-4%. При этом номинал банкнот местных форинтов варьируется от 500 до 20 000. Приходится надеяться, что и НБУ будет настолько же успешным в инфляционном таргетировании", - добавил эксперт.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен.\r\nТем временем инфляция в мае превысила прогноз НБУ.