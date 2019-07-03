Наличный доллар упал, а евро подскочил в обменниках

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с данными на 2 июля на 0,14 коп. до 26,2847 UAH\/USD, курс покупки – повысился на 1,00 коп. до 25,9765 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 0,90 коп. до 29,2729 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 4,19 коп. до 29,7541 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,9765\r\n26,2847\r\n29,2729\r\n29,7541\r\n3,66\r\n4,25\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n26,0800\r\n26,7000\r\n29,5000\r\n30,0000\r\n4,08\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n25,5000\r\n26,1300\r\n29,0000\r\n29,5500\r\n2,50\r\n4,09\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в среду после продолжительного ослабления НБУ резко повысил курс гривны.\r\nВо вторник НБУ снова понизил официальный курс гривны.\r\nТем временем, гривна на межбанке после резкого падения укрепилась.