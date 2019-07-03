Наличный доллар упал, а евро подскочил в обменниках

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с данными на 2 июля на 0,14 коп. до 26,2847 UAH/USD, курс покупки – повысился на 1,00 коп. до 25,9765 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 0,90 коп. до 29,2729 UAH/EUR, курс продажи повысился на 4,19 коп. до 29,7541 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 25,9765 26,2847 29,2729 29,7541 3,66 4,25 Максимальный 26,0800 26,7000 29,5000 30,0000 4,08 5,00 Минимальный 25,5000 26,1300 29,0000 29,5500 2,50 4,09

Как сообщали Українські Новини, в среду после продолжительного ослабления НБУ резко повысил курс гривны.

Во вторник НБУ снова понизил официальный курс гривны.

Тем временем, гривна на межбанке после резкого падения укрепилась.