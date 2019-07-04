НБУ різко зміцнив гривню: офіційний курс до 6 іноземних валют

У той час, як на міжбанку гривня зміцнилася нижче позначки 26 UAH/USD

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 липня, на 2,75 коп. до 26,1790 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3277,1520 100 доларів США 2604,4841 100 швейцарських франків 2645,9553 1000 ієн 241,8587 10 російських рублів 4,1019 100 євро 2941,2439

Як повідомляли Українські Новини, готівковий долар впав, а євро підскочив в обмінниках.

Також російський рубль подешевшав в обмінниках Києва в середу. При цьому в середу після тривалого ослаблення НБУ різко підвищив курс гривні.

Крім того, НБУ назвав 14 банків, які є системно важливими, а за червень долар істотно впав в ціні. Також Україна повинна виплатити $2,7 млрд за зовнішніми боргами до кінця року.