НБУ різко зміцнив гривню: офіційний курс до 6 іноземних валют

У той час, як на міжбанку гривня зміцнилася нижче позначки 26 UAH\/USD, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4 липня, на 13,42 коп. до 26,0448 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 липня, на 2,75 коп. до 26,1790 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3277,1520\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2604,4841\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2645,9553\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n241,8587\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n4,1019\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2941,2439\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, готівковий долар впав, а євро підскочив в обмінниках.\r\nТакож російський рубль подешевшав в обмінниках Києва в середу. При цьому в середу після тривалого ослаблення НБУ різко підвищив курс гривні.\r\nКрім того, НБУ назвав 14 банків, які є системно важливими, а за червень долар істотно впав в ціні. Також Україна повинна виплатити $2,7 млрд за зовнішніми боргами до кінця року.\r\n\r\nТим часом в Україні з'являться монети номіналом 5 і 10 гривень, а експерти стверджують, що випуск Національним банком купюри в 1 тис. гривень не позначиться на інфляції. Крім того, НБУ вирішив вивести з обігу монети 1,2 і 5 коп. з 25 жовтня.\r\n