підписатися на розсилку
25.85 26.2
28.95 29.65
˟
ONLINE
Круглый стол "Почему иностранные инвесторы не стоят в очереди за украинскими активами?"

04 липня 2019, четвер, 05:59 14
Фінанси 2019-07-04T09:15:02+03:00
Українські Новини
НБУ різко зміцнив гривню: офіційний курс до 6 іноземних валют

НБУ різко зміцнив гривню: офіційний курс до 6 іноземних валют

Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

У той час, як на міжбанку гривня зміцнилася нижче позначки 26 UAH/USD, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4 липня, на 13,42 коп. до 26,0448 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 липня, на 2,75 коп. до 26,1790 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3277,1520
100 доларів США 2604,4841
100 швейцарських франків 2645,9553
1000 ієн 241,8587
10 російських рублів 4,1019
100 євро 2941,2439

Як повідомляли Українські Новини, готівковий долар впав, а євро підскочив в обмінниках.

Також російський рубль подешевшав в обмінниках Києва в середу. При цьому в середу після тривалого ослаблення НБУ різко підвищив курс гривні.

Крім того, НБУ назвав 14 банків, які є системно важливими, а за червень долар істотно впав в ціні. Також Україна повинна виплатити $2,7 млрд за зовнішніми боргами до кінця року.

Тим часом в Україні з'являться монети номіналом 5 і 10 гривень, а експерти стверджують, що випуск Національним банком купюри в 1 тис. гривень не позначиться на інфляції. Крім того, НБУ вирішив вивести з обігу монети 1,2 і 5 коп. з 25 жовтня.

Більше новин про: НБУ Курс валют курс долара курс євро курс гривні Офіційний курс курс швейцарських франків Курс фунтів стерлінгів курс ієн

Архів
Новини
Відрахування до бюджету від великих податків побили всі рекорди в червні 09:30
Погіршення погоди перекинеться на ще одну область України, - ДСНС 09:06 Карта
За півроку зафіксовано 36 інцидентів фізичної агресії щодо журналістів, - НСЖУ 08:59
Можливе присвоєння 11 млн гривень при будівництві "мосту Кличка" розслідує ДБР 08:27
З гаманців українців зникнуть купюри в 1 і 2 гривні: коли і чому 08:00
більше новин
Дві країни скасували безвіз з Україною: український паспорт опустився в світовому рейтингу 13:27
Партії Ковтуна, Шлапак і Могильова мають шанс потрапити в український парламент, - Карасьов 15:31
Кандидат від "Слуги народу" Куницький служив в армії і присягав іноземній державі, - нардепи 21:50
Канада вирішила виділити $45 млн на підтримку України 12:27
Кияни відсудили у РФ по 100 тис. грн компенсації за військову агресію 12:35
більше новин
Ставнійчук про судову реформу команди Зеленського: КС має всі підстави визнати судову реформу Порошенка неконституційною 10:10
Проводити судову реформу без плану дій буде так само злочинно, як це було зроблено при Порошенку, - Ставнійчук 14:42
Україна не запрошуватиме місію ПАРЄ для довгострокового спостереження за виборами 18:00
17 рейсів затримали і 1 рейс скасували в київських аеропортах 2 липня 12:41
ЦВК зареєструвала екс-главу АП Януковича Клюєва кандидатом у депутати 13:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok