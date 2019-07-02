НБУ назвал 14 банков, которые являются системно важными

В то время, как НБУ снова понизил официальный курс гривны, Национальный банк определил 14 системно важных банков в соответствии с обновленной методологией.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Новая методология позволила значительно расширить количество таких банков.

Системно важный банк - банк, банкротство или ненадлежащее функционирование которого может привести к появлению системных рисков.

Национальный банк уделяет особое внимание деятельности системно важных учреждений, ведь потенциальные трудности в их работе могут оказать негативное влияние на работу всей финансовой системы.

С 2016 года системно важными банками неизменно определялись три банка - Приватбанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк.

Согласно обновленной методологии, отныне системно важными являются 14 банков: Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Альфа-банк (Украина), Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, УкрСиббанк, ТАСкомбанк, Universal Bank, Кредобанк, ОТП Банк, "Пивденный".

Получение статуса системно важного накладывает на банки дополнительную нагрузку, они должны выполнять отдельные повышенные требования для обеспечения их запаса прочности.

Так, с 1 января 2020 года системные банки должны выполнять усиленные значения нормативов: норматив мгновенной ликвидности (Н4) - не менее 30%; максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) - не более 20%.

Также такие банки должны сформировать дополнительно к нормативному значению достаточности капитала буфер системной важности, который начнет действовать с 1 января 2021 года.

Размер буфера будет зависеть от значения показателя системной важности банка: буфер системной важности должен составлять 1% для Райффайзен Банка Аваль, Альфа-банка, Укрсоцбанка, ПУМБа, УкрСиббанка, ТАСкомбанка, Universal Bank, ОТП Банка, "Пивденного" и Кредобанка.

Буфер системной важности должен составлять 1,5% для Укрэксимбанка и Укргазбанка.

Буфер системной важности должен составлять 2% для Приватбанка и Ощадбанка.

Кроме того, эти банки должны будут разработать план восстановления деятельности согласно требованиям Национального банка, который будет способствовать быстрой стабилизации работы этих учреждений в условиях кризиса.

После потери статуса системной важности банк должен придерживаться вышеуказанных требований в течение еще 12 месяцев.

В то же время этот статус никоим образом не гарантирует банкам особых условий поддержания ликвидности в периоды стресса - она ​​будет предоставляться на общих для всей системы условиях.

Также системно важные банки (кроме государственных) не могут и не должны рассчитывать на получение средств от правительства с целью капитализации.

Системно важный банк - термин в законодательстве многих стран мира, которым определяют банки, банкротство или ненадлежащее функционирование которых может создать системные риски для финансовой системы.

К системно важным банкам Национальный банк может применять усиленные пруденциальные требования, в частности повышенные нормативы ликвидности и капитала. Это соответствует общепринятой мировой практике.

Также статус системно важного определяет особый режим надзора за банком.

Как сообщали Українські Новини, в НБУ рассказали о майском заработке банков. Также НБУ упростит получение банковских услуг с использованием ID-карты.