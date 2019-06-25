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25 июня 2019, вторник, 12:50 49
Финансы 2019-06-25T13:02:35+03:00
Українські Новини
Доходы и цены выросли: В Украине появится банкнота 1 000 гривен

Доходы и цены выросли: В Украине появится банкнота 1 000 гривен

Купюра 1000 гривен. Фото: НБУ
Купюра 1000 гривен. Фото: НБУ

Национальный банк решил ввести банкноту 1 000 гривен с 25 октября и вывести из обращения монеты 1,2 и 5 коп. с октября.

Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

По его словам, монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине и будут выведены из обращения с 1 октября 2019 года.

Также из обращения постепенно будет выводиться монета номиналом 25 копеек, которая пока останется платежным средством.

Национальный банк также с 25 октября 2019 введет в обращение банкноту нового высокого номинала - 1000 гривен.

В результате - после завершения процесса изъятия мелких монет и введения в обращение банкноты нового номинала - номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов.

"Всего в нем останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот. Так он станет более упорядоченным", - уточнил Яков Смолий.

По его словам, именно ряд с 11-13 номиналов является наиболее употребляемым подходом для ведущих стран в разных уголках мира - от США, Канады, Великобритании до Чехии, Дании, Швейцарии и Австралии.

Ключевые причины и преимущества: удобство для пользователей; слишком большое разнообразие банкнот и монет приводит к путанице в кошельках и отнимает лишнее время при осуществлении расчетов.

Учитывая рост уровня доходов и цен, украинцы уже фактически не используют монеты мелких номиналов, зато появилась потребность в банкноте высшего номинала, чем 500 гривен.

В частности, монеты 1, 2 и 5 копеек редко используются в расчетах за товары и услуги и почти не возвращаются из обращения в банковской системе.

Как сообщали Українські Новини, в Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен.

17 декабря 2018 Национальный банк выпустил сувенирную неплатежную банкноту "Сто гривен", которая воспроизводит дизайн украинской банкноты номинальной стоимостью 100 гривен, введенной в обращение 17 октября 1918 года.

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