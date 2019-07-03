Украина должна выплатить $2,7 млрд по внешним долгам до конца года, - Минфин

В то время, как Канада решила выделить $45 млн на поддержку Украины, Украине до конца 2019 года необходимо выплатить 70,2 млрд гривен, или почти 2,7 млрд долларов (по курсу Национального банка на 3 июля) по внешним долгам.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов, передают Українські Новини.

При этом в 3-м квартале по внешнему долгу необходимо выплатить 59,4 млрд гривен (около 2,3 млрд долларов), а в 4-м квартале – 10,77 млрд гривен (около 0,4 млрд долларов).

По внутренним долгам Украине необходимо выплатить в 3-м квартале 74,4 млрд гривен, в 4-м квартале – 72,25 млрд гривен.

В 2020 году Украине необходимо выплатить по внешним долгам 181,16 млрд гривен или 6,9 млрд долларов (по курсу НБУ), по внутренним – 170,72 млрд гривен.

Согласно данным на сайте МВФ, в августе Украина должна выплатить фонду более 66 млн СПЗ (спецправа заимствования), в сентябре – 410 млн СПЗ, в ноябре – 66 млн СПЗ.

Курс НБУ по СПЗ на 3 июля составляет 3627,7991 гривен за 100 СПЗ.

При этом 1 сентября Украина должна выплатить почти 0,5 млрд долларов по реструктуризированным еврооблигациям.

Как сообщали Українські Новини, Украине надо выплатить $4,4 млрд внешним кредиторам до 2020.

Также госдолг в мае сократился на $1,4 млрд, а дефицит госбюджета в 2018 составил 59,3 млрд гривен.

Тем временем в НБУ заявили, что задержка финансирования МВФ усиливает уязвимость экономики Украины.