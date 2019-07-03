подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.05 29.75
˟
03 июля 2019, среда, 15:34 393
Финансы 2019-07-03T15:40:31+03:00
Українські Новини
Украина должна выплатить $2,7 млрд по внешним долгам до конца года, - Минфин

Украина должна выплатить $2,7 млрд по внешним долгам до конца года, - Минфин

Минфин.
Минфин.

В то время, как Канада решила выделить $45 млн на поддержку Украины, Украине до конца 2019 года необходимо выплатить 70,2 млрд гривен, или почти 2,7 млрд долларов (по курсу Национального банка на 3 июля) по внешним долгам.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов, передают Українські Новини.

При этом в 3-м квартале по внешнему долгу необходимо выплатить 59,4 млрд гривен (около 2,3 млрд долларов), а в 4-м квартале – 10,77 млрд гривен (около 0,4 млрд долларов).

По внутренним долгам Украине необходимо выплатить в 3-м квартале 74,4 млрд гривен, в 4-м квартале – 72,25 млрд гривен.

В 2020 году Украине необходимо выплатить по внешним долгам 181,16 млрд гривен или 6,9 млрд долларов (по курсу НБУ), по внутренним – 170,72 млрд гривен.

Согласно данным на сайте МВФ, в августе Украина должна выплатить фонду более 66 млн СПЗ (спецправа заимствования), в сентябре – 410 млн СПЗ, в ноябре – 66 млн СПЗ.

Курс НБУ по СПЗ на 3 июля составляет 3627,7991 гривен за 100 СПЗ.

При этом 1 сентября Украина должна выплатить почти 0,5 млрд долларов по реструктуризированным еврооблигациям.

Как сообщали Українські Новини, Украине надо выплатить $4,4 млрд внешним кредиторам до 2020.

Также госдолг в мае сократился на $1,4 млрд, а дефицит госбюджета в 2018 составил 59,3 млрд гривен.

Тем временем в НБУ заявили, что задержка финансирования МВФ усиливает уязвимость экономики Украины.

Больше новостей о: внутренний долг Министерство финансов Украины внешние выплаты

Архив
Новости
Для мира на Донбассе нужен прямой диалог с агрессором, – нардеп Шахов 16:45
В список "Слуги народа" возможно попал россиянин, - Разумков 16:37
ГПУ предоставила доказательства, что Клюев 5 лет жил в России 16:35
Североамериканский дебют: что пишут о Зеленском канадские СМИ 16:22
Россия начала слежение за кораблями НАТО, зашедшими в акваторию Черного моря 16:19
больше новостей
Жару разбавит прохладный атмосферный фронт: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
Две страны отменили безвиз с Украиной: украинский паспорт опустился в мировом рейтинге 13:27
Украинские арбузы стали дешевле в два раза: почем продают ягоду 08:50
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
Похищенный налоговиками бизнесмен смог убежать из плена, - ICTV 10:33
больше новостей
Похищенный налоговиками бизнесмен смог убежать из плена, - ICTV 10:33
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
Портнов намерен привлечь Парубия к ответственности за неподписание законов о борьбе с коррупцией в оборонной сфере 15:18
Шарий зарегистрирован кандидатом в депутаты Рады 14:08
Суд разрешил ГБР изъять документы в Международном инвестиционном банке по делу против Порошенко 06:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok