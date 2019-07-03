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03 июля 2019, среда, 17:24 86
Экономика 2019-07-03T17:27:25+03:00
Українські Новини
Гривна укрепилась ниже отметки 26 UAH/USD

Гривна укрепилась ниже отметки 26 UAH/USD

Гривна. Фото: pixabay
Гривна. Фото: pixabay

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 1 коп. в среду укрепился на 24 коп. до 25,94 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,12-26,15 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 26,00-26,03 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,92-25,96 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 6,42% с 27,72 UAH/USD до 25,94 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, после продолжительного ослабления НБУ резко повысил курс гривны на 3 июля.

Тем временем, наличный доллар упал, а евро подскочил в обменниках.

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