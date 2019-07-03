Гривна укрепилась ниже отметки 26 UAH/USD

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 1 коп. в среду укрепился на 24 коп. до 25,94 UAH\/USD.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,12-26,15 UAH\/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 26,00-26,03 UAH\/USD, после чего установились на уровне 25,92-25,96 UAH\/USD.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 6,42% с 27,72 UAH\/USD до 25,94 UAH\/USD.\r\nВ 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, после продолжительного ослабления НБУ резко повысил курс гривны на 3 июля.\r\nТем временем, наличный доллар упал, а евро подскочил в обменниках.