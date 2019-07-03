После продолжительного ослабления НБУ резко повысил курс гривны

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 июля, на 2,75 коп. до 26,1790 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 июля, на 2,86 коп. до 26,2065 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3307,6848 100 долларов США 2617,9033 100 швейцарских франков 2648,8428 1000 иен 241,7859 10 российских рублей 4,1405 100 евро 2958,4925

Как сообщали Українські Новини, во вторник НБУ снова понизил официальный курс гривны.

Тем временем, гривна на межбанке после резкого падения укрепилась.