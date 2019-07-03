После продолжительного ослабления НБУ резко повысил курс гривны

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 июля, на 2,75 коп. до 26,1790 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 июля, на 2,86 коп. до 26,2065 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3307,6848\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2617,9033\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2648,8428\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n241,7859\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,1405\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2958,4925\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, во вторник НБУ снова понизил официальный курс гривны.\r\nТем временем, гривна на межбанке после резкого падения укрепилась.