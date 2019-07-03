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03 июля 2019, среда, 06:00 198
Экономика 2019-07-03T06:00:05+03:00
Українські Новини
После продолжительного ослабления НБУ резко повысил курс гривны

После продолжительного ослабления НБУ резко повысил курс гривны

Гривна. Деньги. Фото: pixabay
Гривна. Деньги. Фото: pixabay

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 июля, на 2,75 коп. до 26,1790 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 июля, на 2,86 коп. до 26,2065 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3307,6848
100 долларов США 2617,9033
100 швейцарских франков 2648,8428
1000 иен 241,7859
10 российских рублей 4,1405
100 евро 2958,4925

Как сообщали Українські Новини, во вторник НБУ снова понизил официальный курс гривны.

Тем временем, гривна на межбанке после резкого падения укрепилась.

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