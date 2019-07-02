В июне доллар существенно упал в цене

С 3 по 27 июня курс продажи наличного доллара понизился на 64,35 коп. до 26,3009 UAH/USD, покупки понизился на 55,89 коп. до 25,9965 UAH/USD

С 3 по 27 июня курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 64,35 коп. до 26,3009 UAH/USD, курс покупки понизился на 55,89 коп. до 25,9965 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 17,86 коп. до 29,3720 UAH/EUR, курс продажи понизился на 20,74 коп. до 29,8978 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 27 июня 25,9965 26,3009 29,3720 29,8978 3,6400 4,2400 Средний курс на 3 июня 26,5554 26,9444 29,5506 30,1052 3,6500 4,2100 По сравнению с 3 июня -0,5589 -0,6435 -0,1786 -0,2074 -0,0100 0,0300

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк Украины в период с 24 июня по 27 июня купил на межбанковском валютном рынке 44 млн долларов.

Кроме того, остаток средств на едином казначейском счете в июне сократился в 2,3 раза с 29,539 млрд гривен (на 1 июня) до 12,958 млрд гривен (на 1 июля).