В июне доллар существенно упал в цене

С 3 по 27 июня курс продажи наличного доллара понизился на 64,35 коп. до 26,3009 UAH\/USD, покупки понизился на 55,89 коп. до 25,9965 UAH\/USD\r\nС 3 по 27 июня курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 64,35 коп. до 26,3009 UAH\/USD, курс покупки понизился на 55,89 коп. до 25,9965 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 17,86 коп. до 29,3720 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 20,74 коп. до 29,8978 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\nРоссийский рубль (10)\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\nСредний курс на 27 июня\r\n25,9965\r\n26,3009\r\n29,3720\r\n29,8978\r\n3,6400\r\n4,2400\r\n\r\n\r\nСредний курс на 3 июня\r\n26,5554\r\n26,9444\r\n29,5506\r\n30,1052\r\n3,6500\r\n4,2100\r\n\r\n\r\nПо сравнению с 3 июня\r\n-0,5589\r\n-0,6435\r\n-0,1786\r\n-0,2074\r\n-0,0100\r\n0,0300\r\n\r\n\r\n\r\nИспользованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.\r\nКак сообщали Українські Новини, Нацбанк Украины в период с 24 июня по 27 июня купил на межбанковском валютном рынке 44 млн долларов.\r\nКроме того, остаток средств на едином казначейском счете в июне сократился в 2,3 раза с 29,539 млрд гривен (на 1 июня) до 12,958 млрд гривен (на 1 июля).