Российский рубль подорожал в обменниках Киева во вторник

Во вторник, 2 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на понедельник, 1 июля, вырос на 5 копеек и составил 3,69 гривен за 10 рублей.

Курс продажи повысился на 2 копейки и составил 4,27 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курсы российского рубля в обменниках 2 июля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,69 4,27 Максимальный 4,10 5,00 Минимальный 2,50 4,09

Динамика курса рубля:

Инфографика: finance.ua

Как сообщали Українські Новини, гривна к доллару в обменниках дорожает, а к евро - дешевеет, а НБУ снова понизил официальный курс гривны 2 июля.

Также во вторник НБУ назвал 14 банков, которые являются системно важными.

Тем временем в Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен. Эксперты утверждают, что выпуск Национальным банком купюры в 1 тыс. гривен не отразится на инфляции. Кроме того, НБУ решил вывести из обращения монеты 1,2 и 5 коп. с 25 октября.

За июнь доллар существенно упал в цене, а в в НБУ рассказали о майском заработке банков.

Также НБУ упростит получение банковских услуг с использованием ID-карты.