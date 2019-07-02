Российский рубль подорожал в обменниках Киева во вторник

Во вторник, 2 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на понедельник, 1 июля, вырос на 5 копеек и составил 3,69 гривен за 10 рублей.\r\nКурс продажи повысился на 2 копейки и составил 4,27 гривен за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурсы российского рубля в обменниках 2 июля:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nПокупка\r\n\r\n\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n\r\n\r\n3,69\r\n\r\n\r\n4,27\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n\r\n\r\n4,10\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n\r\n\r\n2,50\r\n\r\n\r\n4,09\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nДинамика курса рубля:\r\nИнфографика: finance.ua\r\nКак сообщали Українські Новини, гривна к доллару в обменниках дорожает, а к евро - дешевеет, а НБУ снова понизил официальный курс гривны 2 июля. \r\nТакже во вторник НБУ назвал 14 банков, которые являются системно важными.\r\nТем временем в Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен. Эксперты утверждают, что выпуск Национальным банком купюры в 1 тыс. гривен не отразится на инфляции. Кроме того, НБУ решил вывести из обращения монеты 1,2 и 5 коп. с 25 октября. \r\nЗа июнь доллар существенно упал в цене, а в в НБУ рассказали о майском заработке банков. \r\nТакже НБУ упростит получение банковских услуг с использованием ID-карты.