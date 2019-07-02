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02 июля 2019, вторник, 10:20 471 Инфографика
Финансы 2019-07-02T10:30:21+03:00
Українські Новини
Российский рубль подорожал в обменниках Киева во вторник

Российский рубль подорожал в обменниках Киева во вторник

Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

Во вторник, 2 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на понедельник, 1 июля, вырос на 5 копеек и составил 3,69 гривен за 10 рублей.

Курс продажи повысился на 2 копейки и составил 4,27 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курсы российского рубля в обменниках 2 июля:

 

10 российских рублей

 

Покупка

Продажа

Средний

3,69

4,27

Максимальный

4,10

5,00

Минимальный

2,50

4,09

Динамика курса рубля:

Инфографика: finance.uaИнфографика: finance.ua

Как сообщали Українські Новини, гривна к доллару в обменниках дорожает, а к евро - дешевеет, а НБУ снова понизил официальный курс гривны 2 июля. 

Также во вторник НБУ назвал 14 банков, которые являются системно важными.

Тем временем в Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен. Эксперты утверждают, что выпуск Национальным банком купюры в 1 тыс. гривен не отразится на инфляции. Кроме того, НБУ решил вывести из обращения монеты 1,2 и 5 коп. с 25 октября. 

За июнь доллар существенно упал в цене, а в в НБУ рассказали о майском заработке банков

Также НБУ упростит получение банковских услуг с использованием ID-карты.

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