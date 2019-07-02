Гривна к доллару в обменниках дорожает, а к евро - дешевеет

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с данными на 1 июля на 0,15 коп. до 26,2913 UAH\/USD, курс покупки – повысился на 0,19 коп. до 25,9797 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 6,47 коп. до 29,2866 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 6,37 коп. до 29,7925 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,9797\r\n26,2913\r\n29,2866\r\n29,7925\r\n3,69\r\n4,27\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n26,1000\r\n26,7000\r\n29,5000\r\n30,2000\r\n4,10\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n25,6000\r\n26,1800\r\n29,0000\r\n29,5800\r\n2,50\r\n4,09\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, НБУ снова понизил официальный курс гривны. Также в июне доллар существенно упал в цене.\r\nТем временем НБУ назвал 14 банков, которые являются системно важными.\r\nКроме того, в Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен, а эксперты утверждают, что выпуск Национальным банком купюры в 1 тыс. гривен не отразится на инфляции. Кроме того, НБУ решил вывести из обращения монеты 1,2 и 5 коп. с 25 октября.