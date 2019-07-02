Гривна к доллару в обменниках дорожает, а к евро - дешевеет

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с данными на 1 июля на 0,15 коп. до 26,2913 UAH/USD, курс покупки – повысился на 0,19 коп. до 25,9797 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 6,47 коп. до 29,2866 UAH/EUR, курс продажи повысился на 6,37 коп. до 29,7925 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 25,9797 26,2913 29,2866 29,7925 3,69 4,27 Максимальный 26,1000 26,7000 29,5000 30,2000 4,10 5,00 Минимальный 25,6000 26,1800 29,0000 29,5800 2,50 4,09

Как сообщали Українські Новини, НБУ снова понизил официальный курс гривны. Также в июне доллар существенно упал в цене.

Тем временем НБУ назвал 14 банков, которые являются системно важными.

Кроме того, в Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен, а эксперты утверждают, что выпуск Национальным банком купюры в 1 тыс. гривен не отразится на инфляции. Кроме того, НБУ решил вывести из обращения монеты 1,2 и 5 коп. с 25 октября.