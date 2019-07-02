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02 липня 2019, вівторок, 10:20 10 Інфографіка
Фінанси 2019-07-02T11:15:02+03:00
Українські Новини
Російський рубль подорожчав в обмінниках Києва у вівторок

Російський рубль подорожчав в обмінниках Києва у вівторок

Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

У вівторок, 2 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на понеділок, 1 липня, виріс на 5 копійок і склав 3,69 гривень за 10 рублів.

Курс продажу підвищився на 2 копійки і склав 4,27 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курси російського рубля в обмінниках 2 липня:

 

10 російських рублів

 

Купівля

Продаж

Середній

3,69

4,27

Максимальний

4,10

5,00

Мінімальний

2,50

4,09

Динаміка курсу рубля:

Інфографіка: finance.uaІнфографіка: finance.ua

Як повідомляли Українські Новини, гривня до долара в обмінниках дорожчає, а до євро - дешевшає, а НБУ знову знизив офіційний курс гривні 2 липня.

Також у вівторок НБУ назвав 14 банків, які є системно важливими.

Тим часом в Україні з'являться монети номіналом 5 і 10 гривень. Експерти стверджують, що випуск Національним банком купюри в 1 тис. гривень не позначиться на інфляції. Крім того, НБУ вирішив вивести з обігу монети 1,2 і 5 коп. з 25 жовтня.

За червень долар істотно впав в ціні, а в у НБУ розповіли про травневому заробіток банків.

Також НБУ спростить отримання банківських послуг з використанням ID-карти.

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