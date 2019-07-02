Російський рубль подорожчав в обмінниках Києва у вівторок

У вівторок, 2 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на понеділок, 1 липня, виріс на 5 копійок і склав 3,69 гривень за 10 рублів.\r\nКурс продажу підвищився на 2 копійки і склав 4,27 гривень за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурси російського рубля в обмінниках 2 липня:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nКупівля\r\n\r\n\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n\r\n\r\n3,69\r\n\r\n\r\n4,27\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n\r\n\r\n4,10\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n\r\n\r\n2,50\r\n\r\n\r\n4,09\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nДинаміка курсу рубля:\r\nІнфографіка: finance.ua\r\nЯк повідомляли Українські Новини, гривня до долара в обмінниках дорожчає, а до євро - дешевшає, а НБУ знову знизив офіційний курс гривні 2 липня.\r\nТакож у вівторок НБУ назвав 14 банків, які є системно важливими.\r\nТим часом в Україні з'являться монети номіналом 5 і 10 гривень. Експерти стверджують, що випуск Національним банком купюри в 1 тис. гривень не позначиться на інфляції. Крім того, НБУ вирішив вивести з обігу монети 1,2 і 5 коп. з 25 жовтня.\r\nЗа червень долар істотно впав в ціні, а в у НБУ розповіли про травневому заробіток банків.\r\nТакож НБУ спростить отримання банківських послуг з використанням ID-карти.