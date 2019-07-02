НБУ снова понизил официальный курс гривны

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 июля, на 2,86 коп. до 26,2065 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 июля, на 1,15 коп. до 26,1779 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3315,0258\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2620,6493\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2669,5762\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n241,9405\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,1562\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2974,1749\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, с начала года гривна на межбанке укрепилась на 5,5%.\r\nТакже НБУ ослабил гривну после Дня Конституции: официальный курс валют с понедельника.