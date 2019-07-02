НБУ снова понизил официальный курс гривны

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 июля, на 2,86 коп. до 26,2065 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 июля, на 1,15 коп. до 26,1779 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3315,0258 100 долларов США 2620,6493 100 швейцарских франков 2669,5762 1000 иен 241,9405 10 российских рублей 4,1562 100 евро 2974,1749

Как сообщали Українські Новини, с начала года гривна на межбанке укрепилась на 5,5%.

Также НБУ ослабил гривну после Дня Конституции: официальный курс валют с понедельника.