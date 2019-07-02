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02 июля 2019, вторник, 06:00 1914
Экономика 2019-07-02T08:00:03+03:00
Українські Новини
НБУ снова понизил официальный курс гривны

НБУ снова понизил официальный курс гривны

Гривна. Фото: pixabay
Гривна. Фото: pixabay

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 июля, на 2,86 коп. до 26,2065 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 июля, на 1,15 коп. до 26,1779 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3315,0258
100 долларов США 2620,6493
100 швейцарских франков 2669,5762
1000 иен 241,9405
10 российских рублей 4,1562
100 евро 2974,1749

Как сообщали Українські Новини, с начала года гривна на межбанке укрепилась на 5,5%.

Также НБУ ослабил гривну после Дня Конституции: официальный курс валют с понедельника.

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