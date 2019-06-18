В НБУ рассказали о майском заработке банков

В мае платежеспособные банки получили 5,3 млрд гривен чистой прибыли, пока за этот же месяц кредитование экономики сократились на 1,8%.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"На сегодня банковский сектор рекордно прибыльный. За 5 месяцев 2019 чистая прибыль банков составила 23,4 млрд гривен (+83% г/г). Высокие прибыли обусловлены развитием розничного кредитования, а также стремительным ростом спроса на банковские услуги, что гарантирует высокие комиссионные доходы", - говорится в нем.

Отмечается, что краткосрочные риски для доходности незначительные, однако банки должны консервативно подходить к среднесрочному планированию и предполагать, что в будущем доходность снизится.

Банки также должны использовать высокие прибыли на формирование запаса капитала.

НБУ отмечает, что в ближайшие годы требования к капиталу будут существенно повышаться: нужно будет формировать буфера консервации и системной важности (для системно важных банков), а также покрывать капиталом операционный и рыночный риски (сейчас только кредитный риск).

Это особенно важно для государственных банков, которые сегодня выполняют нормативы капитала лишь с небольшим запасом.

"Сейчас они обязаны перечислить 90% прошлогодней прибыли на выплату дивидендов, однако Национальный банк убежден, что целесообразнее направить часть прибыли на увеличение капитала для выполнения новых требований в будущем", - подчеркивает НБУ.

Как сообщали Українські Новини, на прошлой неделе НБУ лишь покупал валюту на межбанке. Кроме того, инфляция в мае превысила прогноз НБУ.

Тем временем население гривневые депозиты переводит в валютные.