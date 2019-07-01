Российский рубль после выходных подорожал в обменниках Киева

После длинных выходных, 1 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на четверг, 27 июня, остался без изменений и составил 3,64 гривен за 10 рублей.

Курс продажи повысился на 1 копейку и составил 4,25 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курсы наличной иностранной валюты:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,64 4,25 Максимальный 4,05 5,00 Минимальный 2,50 4,09

Как сообщали Українські Новини, с 25 октября Национальный банк Украины решил ввести банкноту 1 000 гривен и вывести из обращения монеты 1,2 и 5 копеек с октября. Эксперты в свою очередь уверяют, что выпуск новой банкноты в тысячу гривен не повлияет на уровень инфляции.

Кроме того, в Украине появятся новые монеты номиналом 5 и 10 гривен.

Нацбанк решил упростить получение банковских услуг с использованием ID-карты.

Тем временем, в начале недели наличные доллар и евро просели