подписаться на рассылку
25.95 26.3
29.15 29.95
˟
26 июня 2019, среда, 14:29 169
Финансы 2019-06-26T14:32:10+03:00
Українські Новини
НБУ упростит получение банковских услуг с использованием ID-карты

НБУ упростит получение банковских услуг с использованием ID-карты

Национальный банк Украины. Фото: bаnk.gоv.uа
Национальный банк Украины. Фото: bаnk.gоv.uа

Национальный банк решил упростить получение банковских услуг с использованием ID-карты, оформление которой подорожает с 1 июля.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

С целью внедрения инновационных подходов и развития цифровых технологий Нацбанк и Государственная миграционная служба договорились о комплексном пересмотре нормативных документов, регулирующих процессы идентификации и верификации клиентов финансовых учреждений с использованием ID-карточек.

"После внесения соответствующих изменений банки смогут не только считать информацию с чипа ID-карты, но и упорядочить правила ее хранения и обработки в электронном виде. Это позволит значительно сэкономить время клиентов на получение банковских услуг сделает их более доступными для граждан", - говорится в сообщении.

Сейчас в банках и небанковских финансовых учреждениях продолжается процесс оборудования отделений и терминалов считывателями информации с ID-карточек.

В дальнейшем использование указанных устройств позволит этим учреждениям: автоматизировать процессы идентификации и верификации клиентов; значительно сократить время обслуживания клиентов; уменьшить бумажный документооборот; минимизировать влияние человеческого фактора.

Данные с чипа ID-карты уже можно считать с помощью обычных POS-терминалов, установленных в отделениях банков.

Как сообщали Украинські Новини, в НБУ рассказали о майском заработке банков.

Тем временем Национальный банк решил ввести банкноту 1 000 гривен с 25 октября и вывести из обращения монеты 1,2 и 5 коп. с октября. Также в Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен.

Больше новостей о: НБУ Банки Услуги ID-карта Национальный банк Украины

Архив
Новости
Ночной тариф на свет для населения с июля отменять не будут 16:15
Суд признал противозаконными ограничения высотности зданий при застройке 16:06
Экс-начальника СБУ в Киеве Щеголева, обвиняемого в штурме Евромайдана, отпустили из-под стражи 16:04
Доходы и расходы бюджета Пенсионного фонда увеличили на 30 млрд гривен 15:45
"Киевпастранс" планирует закончить год с убытками, несмотря на дотации города в 3 млрд гривен 15:43
больше новостей
В Житомироблэнерго заявили, что с 1 июля будет отменен ночной тариф на электроэнергию, но другие не подтверждают 19:48 Дополнено
Резкое похолодание ухудшит самочувствие: Синоптик дала прогноз до конца недели и День Конституции 06:00 Карта
У экс-советника Порошенко Бирюкова проводят обыски 12:29
В Украину идет холодный фронт с грозами: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
Кабмин повысит пенсии с 1 июля: на сколько и для каких категорий вырастут выплаты 16:25
больше новостей
У экс-советника Порошенко Бирюкова проводят обыски 12:29
Свадьба Владимир Опсеница. Фото: facebook.cоm/okeanelzyofficial
Музыкант "Океана Эльзы" женился в Грузии 19:13
В Житомироблэнерго заявили, что с 1 июля будет отменен ночной тариф на электроэнергию, но другие не подтверждают 19:48 Дополнено
Купюра 1000 гривен. Фото: НБУ
Доходы и цены выросли: В Украине появится банкнота 1 000 гривен 12:50
В конце недели могут начаться отключения газа в 13 областях, - СМИ 17:45
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok