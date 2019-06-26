НБУ упростит получение банковских услуг с использованием ID-карты

Национальный банк решил упростить получение банковских услуг с использованием ID-карты, оформление которой подорожает с 1 июля.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

С целью внедрения инновационных подходов и развития цифровых технологий Нацбанк и Государственная миграционная служба договорились о комплексном пересмотре нормативных документов, регулирующих процессы идентификации и верификации клиентов финансовых учреждений с использованием ID-карточек.

"После внесения соответствующих изменений банки смогут не только считать информацию с чипа ID-карты, но и упорядочить правила ее хранения и обработки в электронном виде. Это позволит значительно сэкономить время клиентов на получение банковских услуг сделает их более доступными для граждан", - говорится в сообщении.

Сейчас в банках и небанковских финансовых учреждениях продолжается процесс оборудования отделений и терминалов считывателями информации с ID-карточек.

В дальнейшем использование указанных устройств позволит этим учреждениям: автоматизировать процессы идентификации и верификации клиентов; значительно сократить время обслуживания клиентов; уменьшить бумажный документооборот; минимизировать влияние человеческого фактора.

Данные с чипа ID-карты уже можно считать с помощью обычных POS-терминалов, установленных в отделениях банков.

Как сообщали Украинські Новини, в НБУ рассказали о майском заработке банков.

Тем временем Национальный банк решил ввести банкноту 1 000 гривен с 25 октября и вывести из обращения монеты 1,2 и 5 коп. с октября. Также в Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен.