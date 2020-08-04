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04 серпня 2020, вівторок, 21:43 10
Політика 2020-08-04T23:45:02+03:00
Українські Новини
Мінінфраструктури ініціює зупинки потягів для висадки пасажирів у "червоній" зоні

Мінінфраструктури ініціює зупинки потягів для висадки пасажирів у "червоній" зоні

Кира Молчанова
Карантин, Кабмін, Укрзалізниця, Міністерство інфраструктури України, Коронавірус, червона зона
Поїзд Hundai Roten. Фото: Укрзалізниця
Поїзд Hundai Roten. Фото: Укрзалізниця

Тоді як пасажири мало не силою домоглися зупинки поїзда в Тернополі, Міністерство інфраструктури звернулося до Кабінету Міністрів з проханням дозволити висадку пасажирів поїздів на станціях у "червоній" зоні.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у прямому ефірі "Громадського радіо", передають Українські Новини.

"Зараз ми звернулися до уряду, щоб можна було висадку забезпечити, тому що тут питання в тому, щоб мобільність коронавірусу не поширювалася. Зрозуміло, що висадку зробити — це не проблема", — сказав він.

При цьому Криклій зазначив, що посадка на цих станціях здійснюватися не буде.

Він сподівається, що відповідне рішення уряд прийме 5 серпня.

Як повідомляли Українськi Новини, Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" тимчасово скасувало зупинку низки поїздів далекого прямування в Луцьку і Тернополі з 3 серпня в зв'язку з посиленням карантинних заходів, викликаних пандемією коронавірусу.

Мер Тернополя Сергій Надал відмовляється запроваджувати більш суворі карантинні заходи.

Раніше Луцьк, Тернопіль та частину Чернівецької області віднесли в "червону" зону  з епіднебезпеки.

Крім того, Укрзалізниця зупинила продаж квитків у Луцьк і Тернопіль.

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