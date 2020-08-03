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03 серпня 2020, понеділок, 12:31 28
Суспільство 2020-08-03T15:10:16+03:00
Українські Новини
Мер Тернополя відмовився посилювати карантин і пригрозив народними протестами

Мер Тернополя відмовився посилювати карантин і пригрозив народними протестами

Ольга Фандорина
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Мер Тернополя. Скриншот видео
Мер Тернополя. Скриншот видео

Після того, як 31 липня Луцьк, Тернопіль та частину Чернівецької області віднесли до "червоної" зони за епіднебезпекою, мер Тернополя Сергій Надал відмовився виконувати вимоги до жорсткості карантину. Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.

"Позачергова сесія Тернопільської міської ради заявляє рішучу незгоду проти віднесення нашого міста до т.зв." червоної зони "карантину і транспортної блокади, введені чиновниками уряду України", - написав він.

Крім того, мер закликав Мінінфраструктури не зупиняти залізничне сполучення з Тернополем, а регіональну комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій - не зупиняти автобусне сполучення.

"Поки в Києві працюють "велюрові" ресторани, в Тернополі Укрзалiзниця заборонила зупинятися потягам. Я звертаюся до міністра транспорту. Ви вирішили, що ви господарі людських доль? Хто вам дав право вирішувати за тернополян? Ваше завдання - обслуговувати українців. Ви - слуги нашого народу. А ви подумали, що ви - господарі?" - каже Надал.

У разі транспортної блокади, заявив мер, "центральна влада налаштує проти себе тернополян, які не на словах готові стояти за свої конституційні права і свободи".

Як повідомляли Українськi Новини, "червоний рівень" епідемічної небезпеки поширення COVID-19 c 3 серпня буде встановлено в Луцьку, Тернополі та в Кіцманському районі Чернівецької області.

Адаптивний карантин в Україні, який раніше ввели до 31 липня, Кабінет Міністрів продовжив до 31 серпня.

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