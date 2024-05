Про це повідомляє Seconds Out.

Переможна конференція після бою почалася без Усика. Боксера, за словами його промоутера Олександра Красюка, відправили у лікарню за наполяганням лікарів. Спортсмен приїхав на зустріч з журналістами пізніше. На його обличчі були помітні гематоми під очима, отримані під час бою.

Як закінчився бій між Усиком і Ф'юрі

У ніч проти 19 травня український боксер Олесандр Усик став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі після перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі. До бою боксери контролювали всі головні пояси WBA, WBO, IBF, IBO та WBC. Відповідно, після перемоги титули перейшли до українця.

Бій тривав всі 12 раундів. Проте у 9 раунді Усик відправив у нокдаун британця. Ф'юрі пропустив цілу серію ударів і опинився під канатами. Проте продовжити бій зміг. У кінці бою двоє з трьох суддів віддали перемогу українському спортсменові.

HOW did Tyson Fury survive this from Oleksandr Usyk 🤯 pic.twitter.com/49IbID0yNl