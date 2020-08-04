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04 серпня 2020, вівторок, 13:30 15
Кабмін 2020-08-04T15:15:03+03:00
Українські Новини
Кабмін зняв заборону на експорт масок і респіраторів

Кабмін зняв заборону на експорт масок і респіраторів

Анна Рудык
Кабмін, Експорт, Кабінет Міністрів, призупинення експорту, медичні маски, Респіратори
Медична маска. Фото: pixabay
Медична маска. Фото: pixabay

Кабінет Міністрів України зняв накладену в траві заборону на експорт медичних масок та інших засобів індивідуального захисту. Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі, сільського господарства Тарас Качка на своїй сторінці в Facebook.

"Заборона на експорт засобів індивідуального захисту знята. Це остання заборона на експорт, яка діяла у зв'язку з коронавірусом", - написав Качка.

Відзначається, що Мінекономіки і МОЗ дійшли згоди, що на сьогодні до моніторингу експорту можна відійти від заборони. Уряд підтримав це рішення. Тому 1 серпня термін дії заборони закінчився і не був продовжений.

Як повідомляли Українські Новини, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що серійне виробництво вакцини проти коронавірусу може розпочатися на початку 2021 року.

Крім того, в Британії розповіли про позитивні результати тестування на людях вакцини проти коронавірусу, виготовленої Оксфордським університетом. Випустити її можуть до кінця року, якщо вона буде ефективною на пізніх стадіях, а також отримає ліцензії на використання в екстрених ситуаціях.

Тим часом Кабінет Міністрів дозволив туристам не дотримуватися самоізоляції при наявності зроблених за кордоном тестів на коронавірус з негативним результатом.

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