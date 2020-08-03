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03 серпня 2020, понеділок, 18:15 16
Суспільство 2020-08-03T20:00:02+03:00
Українські Новини
Пасажири змусили зупинити поїзд в Тернополі, незважаючи на карантин

Пасажири змусили зупинити поїзд в Тернополі, незважаючи на карантин

Елена Новикова
Укрзалізниця, Тернопіль, червона зона
Поїзд.Фото: Pexels
Поїзд.Фото: Pexels

У Тернополі, який віднесли в "червону" зону через епіднебезпеку, пасажири поїзда, який їхав з Херсона, влаштували бунт, аби потяг зупинився в місті, попри заборону Укрзалізниці. Про це в понеділок, 3 серпня, на сесії міської ради повідомив мер Тернополя Сергій Надал, повідомляє видання Terminovo .

"Там їхало 85 тернополян, їхали батьки з дітьми, хворими на ДЦП. Тільки коли городяни підняли бунт, керівник потяга таки погодився зупинитися і висадити людей в Тернополі", — розповів Надал.

Він також зачитав повідомлення від жителів міста, які стали заручниками в поїзді "Київ-Трускавець", зазначивши, що в мерії отримують "масу звернень" від людей.

"Саме зараз знаходимося в поїзді №49, на який Укрзалізниця нам продала квитки вчора вже після внесення Тернополя в" червону зону". Про те, що поїзд не буде зупинятися в місті, дізналися від провідниці. Начальник поїзда вибачився і запропонував виходити о першій годині ночі в Хмельницькому або в 4 ранку у Львові. нас таких заручників — 15 тільки в вагоні. Чому нас як злочинців етапують заблокованими в поїзді без права і можливості вийти в рідному місті", — озвучив мер Тернополя послання пасажирів з Тернополя.

На сьогоднішній сесії депутати планують прийняти звернення до міністра інфраструктури з проханням зняти обмеження на зупинку поїздів в Тернополі.

Як повідомлялось Українські Новини, Укрзалізниця зупинила продаж квитків у Луцьк і Тернопіль.

Також мер Тернополя відмовився посилювати карантин  і пригрозив народними протестами. 

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