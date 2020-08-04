У МОЗ прогнозують новий спалах коронавірусу в Україні: з жовтня по квітень

Серійне виробництво вакцини від коронавірусу може початися на початку 2021 року, а вже сьогодні в Європі починається друга хвиля зараження на коронавірусну інфекцію - Україні варто чекати сплеск захворюваності з жовтня по квітень. Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, динаміка по COVID-19 зростає в Німеччині, Швейцарії, значно зростає кількість випадків в Іспанії.

"Ми повинні бути готові до збільшення кількості випадків. І ми прогнозуємо, що в Україні може бути збільшення кількості випадків коронавірусної хвороби саме під час епідсезону грипу і ГРВІ, з жовтня до квітня ", - заявив він.

Ляшко також додав, що зараз система охорони здоров'я з лікарнями першої хвилі і другої хвилі справляється з навантаженням, але може бути спалах кількості випадків зараження.

Як повідомляли Українські Новини, на цей час Україна займає 34-е місце в світі за кількістю випадків коронавірусу.

У понеділок госпіталізовано в 1,5 раза більше хворих на коронавірус, ніж у неділю.