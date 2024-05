Трансляцію бою можна було дивитися онлайн.

Бій в американському Сан-Дієго тривав всі 12 раундів. У кінці судді оголосили, що перемогу отримав український спортсмен.

Для Берінчика — це перший пояс чемпіона світу в професійному боксі. Він продовжив свою переможну ходу — 20 перемог у 20 боях.

У соціальні мережі виклали відео, як інший український боксер — Олександр Усик — дивиться бій Берінчика у себе в готельному номері і радіє перемозі.

