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22 червня 2020, понеділок, 11:30 8
Транспорт 2020-06-22T12:15:02+03:00
Українські Новини
Україна відновила регулярні пасажирські перевезення. Сьогодні прибув перший літак з Мінська

Україна відновила регулярні пасажирські перевезення. Сьогодні прибув перший літак з Мінська

Ирина Николенко
Міністерство інфраструктури України, Карантин в Україні, Відкриття кордонів, відновлення авіасполучення, пом'якшення карантину
Аеропорт Бориспіль. Фото: Facebook Департамент консульської служби МЗС України
Аеропорт Бориспіль. Фото: Facebook Департамент консульської служби МЗС України

Тоді як авіакомпанія "Turkish Airlines" планує відновити авіасполучення з Україною з 1 липня, сьогодні в аеропорт "Бориспіль" прибув перший рейс Мінськ-Київ. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

З 22 червня Україна відновила міжнародні регулярні пасажирські перевезення. З слів міністра, всі пункти пропуску в аеропортах відкрито.

"Зараз аеропорти проводять роботу з авіакомпаніями щодо відновлення рейсів", — написав він.

На цьому тижні плануються авіарейси в аеропорту "Бориспіль":

  • Авікомпанії "Lufthansa" за маршрутом Франкфурт-Київ-Франкфурт
  • Авікомпанії "KLM" за маршрутом Амстердам-Київ-Амстердам
  • Авікомпанії "SWISS International Airlines" за маршрутом Цюріх-Київ-Цюріх
  • Авікомпанії "Belavia" за мрашрутом Мінськ-Київ-Мінськ

Авіакомпанія "Wizz Air Hungary" з 16 червня планує відновити сполучення з України в Австрію, Латвію, Німеччину, Польщу, Угорщину, Португалію, Данію, Грецію, Литву, Словаччину, Естонію і Велику Британію (компанія вже має дозволи).

З 21 червня – авіакомпанія "Ryanair" з Києва в Барселону, Мадрид і Краків (дозволи на здійснення рейсів очікуються).

З 22 червня виконувати регулярні міжнародні рейси планують українські авіакомпанії.

Перед тим, як придбати квиток, необхідно перевірити умови в'їзду громадян України в країни ЄС, поки вони не відкрили свої кордони для українських.

"В такому разі право на в'їзд мають іноземці, дипломати і українці з робочими візами або посвідку на проживання в ЄС, а також в інших випадках, визначених країною в'їзду", – повідомив Криклій.

Раніше Українські Новини повідомляли, лоукостер "Ryanair" відновив авіарейси в Україну. 21 червня в аеропорт "Бориспіль" прибув перший рейс з Мадрида.

Згідно з інформацією на табло аеропортів "Київ" і "Бориспіль" 22 червня з України вирушать авіарейси в 14 країн.

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