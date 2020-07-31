Луцьк, Тернопіль та частину Чернівецької області віднесли до "червоної" зони за епіднебезпекою

"Червоний рівень" епідемічної небезпеки поширення COVID-19 з 3 серпня буде встановлено в Луцьку, Тернополі та в Кіцманському районі Чернівецької області після того, як адаптивний карантин в Україні, який раніше ввели до 31 липня, Кабінет Міністрів продовжив до 31 серпня.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Згідно з рішенням комісії з ТЕБ І НС (з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій) "червоний рівень" епідемічної небезпеки поширення COVID-19 буде встановлено з понеділка в Луцьку, Тернополі та в Кіцманському районі Чернівецької області", - сказав він.

Зі слів Степанова, "помаранчевий рівень" епідемічної небезпеки поширення COVID-19 з 3 серпня буде встановлено у Волинській області в Луцькому та Любашівському районах, в Івано-Франківській області в місті Івано-Франківськ та Тисменицькому районі, у Львівській області в місті Львів, Миколаївському, Перемишльському, Пустомитівському районах, в Тернопільській області в місті Бережани та Бучацькому районі.

"У нас визначено 8 регіонів, в яких будуть встановлені ті чи інші зони, які перевищили базові нормативи - це Вінницька, Волинська, Житомирська, Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська і Чернівецька області", - сказав він.

Карантинні зони в Україні. Інтерктивна карта (натисніть на зображення для відкриття)

Зони адаптованого карантину. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, згідно з новими нормами, залежно від епідемічної ситуації області будуть розділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червоної" зони.ї

30 липня кількість зафіксованих нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 1 090 до 69 884, а кількість померлих від захворювання - на 20 осіб до 1 693. При цьому кількість нових випадків знизилася на 8,9%, кількість нових летальних випадків - на 13%.

Крім того, президент Володимир Зеленський раніше виступив проти продовження карантину більш ніж на місяць.