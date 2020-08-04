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04 серпня 2020, вівторок, 13:02 8
Суспільство 2020-08-04T13:51:07+03:00
Українські Новини
З початку карантину статус безробітних отримали 400 тис. українців

З початку карантину статус безробітних отримали 400 тис. українців

Анна Рудык
Карантин, рівень безробіття, безробіття, Карантин в Україні
Безробіття. Фото: mirperemen.net
Безробіття. Фото: mirperemen.net

Після значного прискорення зростання безробіття в Україні через карантин, його рівень знову скоротився. Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Так, повідомляється, що в квітні поточного року статус безробітного отримали 149 тис. осіб, в травні їх чисельність становила 97 тис. осіб, в червні - 75 тис. осіб, в липні - 68 тис.

Всього за період карантину, з 12 березня по 31 липня, статус безробітного отримали понад 395 тис. громадян. З початку року працевлаштовано понад 370 тис. Громадян, в тому числі за період карантину - 222 тис. 

Зокрема, вдалося залучити людей до сільського господарства - 46% від усіх працевлаштованих; у переробній промисловості - 14% і в сфері торгівлі - 13%.

Як повідомляли Українські Новини, за даними служби зайнятості, найбільшим попитом на ринку праці користувалися кваліфіковані робітники з інструментом, робітники з обслуговування та експлуатації обладнання, працівники сфери торгівлі та послуг, а також некваліфіковані працівники.

Тим часом у 2021 році прогнозується зростання ВВП на 4,6% при інфляції 7,3%.

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