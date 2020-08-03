"Укрзалізниця" припинила продаж квитків до Луцька і Тернополя

через епіднебезпеку . "Укрзалізниця" зупинила продаж квитків в Луцьк та Тернопіль через віднесення цих міст до "червоної" зони

Про це йдеться в повідомленні на сайті державного підприємства "Укрзалізниця".



"Продажі квитків на поїзди далекого прямування до станцій Луцьк і Тернопіль і назад були закриті відповідно до рішення регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Протокол рішення Укрзалізниця отримала 31 липня о 19:10" , - сказано в ньому.



Обмеження діє для поїздів: №41/42 Дніпро-Трускавець, №98/97 Ковель-Київ, №88/87 Ковель-Новоолексіївка, №12/11 Одеса-Львів, №81/82 Київ-Ужгород, №49/50 Київ -Трускавец, №136/135 Чернівці-Одеса, №108/107 Одеса-Ужгород, №110/109 Львів-Херсон, №86/85 Львів-Новоолексіївка, №715/716 Київ-Львів.

Пасажирам зазначених поїздів, які планували поїздку до Луцька, Тернополя і назад, запропонована компенсація повної вартості квитків.



Як повідомляли Українські Новини, мер Тернополя відмовився посилювати карантин і пригрозив народними протестами.



Адаптивний карантин в Україні, який раніше ввели до 31 липня, Кабінет Міністрів продовжив до 31 серпня.