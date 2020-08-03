"Укрзалізниця" припинила продаж квитків до Луцька і Тернополя

"Укрзалізниця" зупинила продаж квитків в Луцьк та Тернопіль через віднесення цих міст до "червоної" зони через епіднебезпеку. Про це йдеться в повідомленні на сайті державного підприємства "Укрзалізниця". "Продажі квитків на поїзди далекого прямування до станцій Луцьк і Тернопіль і назад були закриті відповідно до рішення регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Протокол рішення Укрзалізниця отримала 31 липня о 19:10" , - сказано в ньому. Обмеження діє для поїздів: №41\/42 Дніпро-Трускавець, №98\/97 Ковель-Київ, №88\/87 Ковель-Новоолексіївка, №12\/11 Одеса-Львів, №81\/82 Київ-Ужгород, №49\/50 Київ -Трускавец, №136\/135 Чернівці-Одеса, №108\/107 Одеса-Ужгород, №110\/109 Львів-Херсон, №86\/85 Львів-Новоолексіївка, №715\/716 Київ-Львів. Пасажирам зазначених поїздів, які планували поїздку до Луцька, Тернополя і назад, запропонована компенсація повної вартості квитків. Як повідомляли Українські Новини, мер Тернополя відмовився посилювати карантин і пригрозив народними протестами. Адаптивний карантин в Україні, який раніше ввели до 31 липня, Кабінет Міністрів продовжив до 31 серпня.