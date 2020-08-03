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03 серпня 2020, понеділок, 16:35 16
Суспільство 2020-08-03T18:00:02+03:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" припинила продаж квитків до Луцька і Тернополя

"Укрзалізниця" припинила продаж квитків до Луцька і Тернополя

Валерия Драгомирова
Укрзалізниця, Тернопіль, скасування потягів, Луцьк
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

"Укрзалізниця" зупинила продаж квитків в Луцьк та Тернопіль через віднесення цих міст до "червоної" зони через епіднебезпеку.

Про це йдеться в повідомленні на сайті державного підприємства "Укрзалізниця". 


"Продажі квитків на поїзди далекого прямування до станцій Луцьк і Тернопіль і назад були закриті відповідно до рішення регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Протокол рішення Укрзалізниця отримала 31 липня о 19:10" , - сказано в ньому. 

Обмеження діє для поїздів: №41/42 Дніпро-Трускавець, №98/97 Ковель-Київ, №88/87 Ковель-Новоолексіївка, №12/11 Одеса-Львів, №81/82 Київ-Ужгород, №49/50 Київ -Трускавец, №136/135 Чернівці-Одеса, №108/107 Одеса-Ужгород, №110/109 Львів-Херсон, №86/85 Львів-Новоолексіївка, №715/716 Київ-Львів.

Пасажирам зазначених поїздів, які планували поїздку до Луцька, Тернополя і назад, запропонована компенсація повної вартості квитків.

Як повідомляли Українські Новини, мер Тернополя відмовився посилювати карантин і пригрозив народними протестами. 

Адаптивний карантин в Україні, який раніше ввели до 31 липня, Кабінет Міністрів продовжив до 31 серпня.

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