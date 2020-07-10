Комітет держвлади пропонує Раді створити 133 укрупнених райони замість запропонованих Кабміном 129

У той час як Кабінет Міністрів запропонував створити 129 районів замість нинішніх 490, Комітет Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує парламенту створити 133 укрупнених райони

Про це йдеться в повідомленні апарату Ради, передають Українські Новини.

"Комітет пропонує створити в Автономній Республіці Крим та областях 133 райони", - йдеться в ньому.

Так, на відміну від пропозиції Кабміну, в Дніпропетровській області пропонується створити 7, а не 6 районів замість нинішніх 22: крім запропонованих Кабміном Дніпровського, Кам'янського, Криворізького, Нікопольського, Новомосковського, Павлоградського, пропонується створити ще й Синельниківський (в редакції Кабміну він входить в Дніпровський район).

У Закарпатській області комітет пропонує створити 6 районів, а не як пропонує Кабмін 5 замість нинішніх 13: крім запропонованих Кабміном Берегівського, Мукачівського, Тячівського, Ужгородського, Хустського, ще й Рахівський (в редакції Кабміну він входить у Тячівський район).

Комітет, як і Кабмін пропонує створити у Київській області 6 районів замість нинішніх 25, однак крім Білоцерківського, Бориспільського, Бучанської, Обухівського, Фастівського пропонується створити Броварський район замість запропонованого Кабміном Переяславського (в редакції Кабміну Броварський входить в Бориспільський).

Комітет Одеської області пропонує створити 7 районів, в той час як Кабмін запропонував створити 6 замість нинішніх 26: крім запропонованих Кабміном Одеської, Білгород-Дністровського, Болградського, Ізмаїльського, Подільського, Роздільнянського пропонується створити ще й Березівський (в редакції Кабміну Березівський входить в Одеський район).

В Харківській області комітет, як і Кабмін пропонує створити 7 замість нинішніх 27 районів, проте крім Ізюмського, Красноградського, Куп'янського, Лозівського, Харківського, Чугуївського, пропонується створити Богодухівський район, а не як пропонує Кабмін Люботинський (куди входить Богодухівський).

У Чернівецькій області комітет, як і Кабмін пропонує створити 3 району замість нинішніх 11, проте крім Черновецького, пропонується створити Вижницький і Дністровський (з адміністративним центром в селищі міського типу Кельменці), в той час як Кабмін запропонував створити Сторожинецький (куди увійшов Вижницький район) і Хотинський (куди увійшли Кельменці).

В Чернігівській області комітет пропонує створити 5 районів, в той час як Кабмін запропонував створити 4 замість нинішніх 22; так, крім Чернігівського, Ніжинського, Новгород-Сіверського, Прилуцького, пропонується створити ще Корюківський (у редакції Кабміну він входить до Новгород-Сіверського району).

Як повідомляли Українські Новини, 12 червня Кабінет Міністрів затвердив території 1 470 територіальних громад з адміністративними центрами у всіх 24 областях, за винятком Криму.

Також Президент Володимир Зеленський пропонує ліквідувати місцеві адміністрації та ввести префектів до березня 2021 року.