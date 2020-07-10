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10 липня 2020, пʼятниця, 18:40 9
Верховна Рада і партії 2020-07-10T20:00:02+03:00
Українські Новини
Комітет держвлади пропонує Раді створити 133 укрупнених райони замість запропонованих Кабміном 129

Комітет держвлади пропонує Раді створити 133 укрупнених райони замість запропонованих Кабміном 129

Елена Новикова
Кабмін, райони, Укрупнення районів
Верховна Рада України. Фото з відкритих джерел
Верховна Рада України. Фото з відкритих джерел

У той час як Кабінет Міністрів запропонував створити 129 районів замість нинішніх 490, Комітет Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує парламенту створити 133 укрупнених райони

Про це йдеться в повідомленні апарату Ради, передають Українські Новини.

"Комітет пропонує створити в Автономній Республіці Крим та областях 133 райони", - йдеться в ньому.

Так, на відміну від пропозиції Кабміну, в Дніпропетровській області пропонується створити 7, а не 6 районів замість нинішніх 22: крім запропонованих Кабміном Дніпровського, Кам'янського, Криворізького, Нікопольського, Новомосковського, Павлоградського, пропонується створити ще й Синельниківський (в редакції Кабміну він входить в Дніпровський район).

У Закарпатській області комітет пропонує створити 6 районів, а не як пропонує Кабмін 5 замість нинішніх 13: крім запропонованих Кабміном Берегівського, Мукачівського, Тячівського, Ужгородського, Хустського, ще й Рахівський (в редакції Кабміну він входить у Тячівський район).

Комітет, як і Кабмін пропонує створити у Київській області 6 районів замість нинішніх 25, однак крім Білоцерківського, Бориспільського, Бучанської, Обухівського, Фастівського пропонується створити Броварський район замість запропонованого Кабміном Переяславського (в редакції Кабміну Броварський входить в Бориспільський).

Комітет Одеської області пропонує створити 7 районів, в той час як Кабмін запропонував створити 6 замість нинішніх 26: крім запропонованих Кабміном Одеської, Білгород-Дністровського, Болградського, Ізмаїльського, Подільського, Роздільнянського пропонується створити ще й Березівський (в редакції Кабміну Березівський входить в Одеський район).

В Харківській області комітет, як і Кабмін пропонує створити 7 замість нинішніх 27 районів, проте крім Ізюмського, Красноградського, Куп'янського, Лозівського, Харківського, Чугуївського, пропонується створити Богодухівський район, а не як пропонує Кабмін Люботинський (куди входить Богодухівський).

У Чернівецькій області комітет, як і Кабмін пропонує створити 3 району замість нинішніх 11, проте крім Черновецького, пропонується створити Вижницький і Дністровський (з адміністративним центром в селищі міського типу Кельменці), в той час як Кабмін запропонував створити Сторожинецький (куди увійшов Вижницький район) і Хотинський (куди увійшли Кельменці).

В Чернігівській області комітет пропонує створити 5 районів, в той час як Кабмін запропонував створити 4 замість нинішніх 22; так, крім Чернігівського, Ніжинського, Новгород-Сіверського, Прилуцького, пропонується створити ще Корюківський (у редакції Кабміну він входить до Новгород-Сіверського району).

Як повідомляли Українські Новини, 12 червня Кабінет Міністрів затвердив території 1 470 територіальних громад з адміністративними центрами у всіх 24 областях, за винятком Криму.

Також Президент Володимир Зеленський пропонує ліквідувати місцеві адміністрації та ввести префектів до березня 2021 року.

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