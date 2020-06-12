підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
12 червня 2020, пʼятниця, 11:34 9
Кабмін 2020-06-12T14:00:04+03:00
Українські Новини
Кабмін пропонує зменшити майже в чотири рази кількість районів

Кабмін пропонує зменшити майже в чотири рази кількість районів

Елена Новикова
Кабмін. Фото: menr.gov.ua
Кабмін. Фото: menr.gov.ua

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді створити 129 районів замість 490 нинішніх, у тому числі 10 у Криму та 7 на окупованих територіях Донбасу, а також затвердив території 1 470 територіальних громад.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

"Пропонується створити в Україні 129 районів, з них 10 - в Автономній республіці Крим, 7 - на тимчасовій окупованій території Донецької і Луганської областей і ліквідувати існуючі 490 районів",  — сказав міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов під час подання відповідного проекту закону.

Крім цього, пропонується створити:

  • у Вінницькій області 5 районів;
  • у Волинській - 4 райони;
  • у Дніпропетровській - 6 районів;
  • у Донецькій - 8 районів;
  • у Житомирській - 4 району;
  • у Закарпатській - 5 районів;
  • у Запорізькій - 5 районів;
  • в Івано-Франківській - 5;
  • у Київській - 6;
  • у Кіровоградській - 4;
  • у Луганській - 8;
  • у Львівській - 7;
  • у Миколаївській - 4;
  • в Одеській - 6;
  • в Полтавській - 4;
  • у Рівненській - 4;
  • у Сумській - 5;
  • у Тернопільській - 3;
  • Харківської - 7;
  • у Херсонській - 3;
  • у Хмельницькій - 5;
  • у Черкаській - 4;
  • у Чернівецькій - 3;
  • у Чернігівській - 4.

При цьому уряд подає на розгляд парламенту два окремих документи щодо укрупнення районів в Україні і в Криму.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський пропонує ліквідувати місцеві адміністрації та ввести префектів до березня 2021 року.

Раніше розглядалися варіанти нового адміністративно-територіального поділу Київської області з 5 або 6 районами.

Більше новин про:

Кабмін пропонує зменшити майже в чотири рази кількість районів
У Києві третій день поспіль зростає кількість нових інфікованих на коронавірус
Новини
У Києві з 15 червня можуть відкрити частину пляжів 13:30
Київ знову обмежить роботу ТЦ, ринків і дитсадків при зростанні кількості хворих 13:19
На ЗНО-2020 можуть пустити дітей з підвищеною температурою 13:09
З 1 липня Київ змінює умови пільгового проїзду. Кого це стосується 12:52
За період карантину більше 100 тис. клієнтів АТ "Волиньгаз" сплатили за доставку газу онлайн 12:44 Прес-реліз
більше новин
У Кличка впевнені, що затори в столиці створюють не кияни, і пропонують розв’язувати транспортний колапс державі 19:14
Порошенко заявив, що Венедіктова отримала чітку вказівку від Зеленського щодо його переслідування 18:51
"Екополіс ХТЗ" Ярославського стане платформою для розвитку авіаційних та ракетно-космічних розробок 17:25
Відкат. Фото: regionews.ua
Голові тернопільської служби автодоріг замість відкату вручили 1%-й кефір, - ЗМІ 09:01 Відео
Вавриш із Ткаченком зведуть житлові будинки на території Одеської кіностудії, - ЗМІ 11:31
більше новин
Вакарчук йде з Ради. Другий раз 12:58
Мелітопольську черешню планують запатентувати уже цього літа 14:23
Зеленський хотів призначити Богдана генпрокурором, а не головою Офісу Президента 11:16
Оновлення дорожньої навігації. Фото: a3.kyiv.ua
В Україні з'являться нові дорожні знаки 14:29
Гуртові ціни на овочі падають. Кабачки продавали по гривні за кілограм 14:54
більше новин
Кабмін затвердив території 1 470 теробщин у 24 областях
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok