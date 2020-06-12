Кабмін пропонує зменшити майже в чотири рази кількість районів

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді створити 129 районів замість 490 нинішніх, у тому числі 10 у Криму та 7 на окупованих територіях Донбасу, а також затвердив території 1 470 територіальних громад. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини. "Пропонується створити в Україні 129 районів, з них 10 - в Автономній республіці Крим, 7 - на тимчасовій окупованій території Донецької і Луганської областей і ліквідувати існуючі 490 районів", — сказав міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов під час подання відповідного проекту закону. Крім цього, пропонується створити: у Вінницькій області 5 районів; у Волинській - 4 райони; у Дніпропетровській - 6 районів; у Донецькій - 8 районів; у Житомирській - 4 району; у Закарпатській - 5 районів; у Запорізькій - 5 районів; в Івано-Франківській - 5; у Київській - 6; у Кіровоградській - 4; у Луганській - 8; у Львівській - 7; у Миколаївській - 4; в Одеській - 6; в Полтавській - 4; у Рівненській - 4; у Сумській - 5; у Тернопільській - 3; Харківської - 7; у Херсонській - 3; у Хмельницькій - 5; у Черкаській - 4; у Чернівецькій - 3; у Чернігівській - 4. При цьому уряд подає на розгляд парламенту два окремих документи щодо укрупнення районів в Україні і в Криму. Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський пропонує ліквідувати місцеві адміністрації та ввести префектів до березня 2021 року. Раніше розглядалися варіанти нового адміністративно-територіального поділу Київської області з 5 або 6 районами.