Кабмін пропонує зменшити майже в чотири рази кількість районів

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді створити 129 районів замість 490 нинішніх, у тому числі 10 у Криму та 7 на окупованих територіях Донбасу, а також затвердив території 1 470 територіальних громад.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

"Пропонується створити в Україні 129 районів, з них 10 - в Автономній республіці Крим, 7 - на тимчасовій окупованій території Донецької і Луганської областей і ліквідувати існуючі 490 районів", — сказав міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов під час подання відповідного проекту закону.

Крім цього, пропонується створити:

у Вінницькій області 5 районів;

у Волинській - 4 райони;

у Дніпропетровській - 6 районів;

у Донецькій - 8 районів;

у Житомирській - 4 району;

у Закарпатській - 5 районів;

у Запорізькій - 5 районів;

в Івано-Франківській - 5;

у Київській - 6;

у Кіровоградській - 4;

у Луганській - 8;

у Львівській - 7;

у Миколаївській - 4;

в Одеській - 6;

в Полтавській - 4;

у Рівненській - 4;

у Сумській - 5;

у Тернопільській - 3;

Харківської - 7;

у Херсонській - 3;

у Хмельницькій - 5;

у Черкаській - 4;

у Чернівецькій - 3;

у Чернігівській - 4.

При цьому уряд подає на розгляд парламенту два окремих документи щодо укрупнення районів в Україні і в Криму.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський пропонує ліквідувати місцеві адміністрації та ввести префектів до березня 2021 року.

Раніше розглядалися варіанти нового адміністративно-територіального поділу Київської області з 5 або 6 районами.