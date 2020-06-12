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  • Кабмін запропонував зробити в два рази менше районів у Закарпатській області
12 червня 2020, пʼятниця, 21:21 6
Україна 2020-06-12T22:00:02+03:00
Українські Новини
Кабмін запропонував зробити в два рази менше районів у Закарпатській області

Кабмін запропонував зробити в два рази менше районів у Закарпатській області

Валерия Драгомирова
Децентралізація, районування, Нові райони Закарпатської області
Мукачево.Фото: Вікіпедія
Мукачево.Фото: Вікіпедія

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді створити 5 укрупнених районів у Закарпатській області замість 13 нинішніх, в той час, як у Волинській області хочуть зробити в 4 рази менше районів.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в п'ятницю, передають Українські Новини.

Пропонується створити Берегівський район (населення 199,8 тис. осіб) з центром у Берегові, Мукачівський (254,6 тис.) з центром у Мукачеві, Тячівський (268,1 тис.) з центром у Тячеві, Ужгородський (255,8 тис.) з центром в Ужгороді та Хустський (278,6 тис.) з центром у Хусті.

Закарпатська область. Скріншот: YouTube/КабмінЗакарпатська область. Скріншот: YouTube/Кабмін

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін пропонує Раді створити 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх.Крім того, в Житомирській області хочуть в шість разів зменшити кількість районів.

Також Кабмін затвердив території 1 470 теробщин у 24 областях.Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді створити 7 укрупнених районів у Харківській області замість нинішніх 27.Тим часом Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді створити 8 укрупнених районів у Донецькій області замість 18 нинішніх.

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