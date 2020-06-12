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12 червня 2020, пʼятниця, 16:54 7
Кабмін 2020-06-12T17:30:02+03:00
Українські Новини
У Харківській області пропонують створити 7 районів замість існуючих 27

У Харківській області пропонують створити 7 районів замість існуючих 27

Елизавета Кесельман
Децентралізація, районування, Нові райони Харківської області
Харків. Фото: 112 канал
Харків. Фото: 112 канал

Під час позачергового засідання уряду Кабінет міністрів 12 червня, в п'ятницю запропонував Верховній Раді створити 7 великих районів у Харківській області замість нинішніх 27. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в п'ятницю, передають Українські Новини.

зокрема, пропонується створити Ізюмський район (населення 181,6 тис. осіб) з центром в Ізюмі, Красноградський (131,2 тис.) з центром у Краснограді, Куп'янський (137,2 тис.) з центром у Куп'янську, Лозівський (154,6 тис.) з центром у Лозовій, Люботинський (156,2 тис.) з центром у Люботині, Харківський (1712,8 тис.) з центром у Харкові, Чугуївський (202,2 тис.) з центром у Чугуєві.

Харківська область. Скріншот: відео youtube/ КабмінХарківська область. Скріншот: відео youtube/ Кабмін

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін пропонує Раді створити 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх.

Раніше президент Володимир Зеленський пропонував ліквідувати місцеві адміністрації та ввести префектів до березня 2021 року.

Тим часом Кабінет Міністрів затвердив території 1 470 общин у 24 областях.

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