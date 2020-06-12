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12 червня 2020, пʼятниця, 17:44 10
Кабмін 2020-06-12T19:00:03+03:00
Українські Новини
В уряді хочуть скоротити райони в Чернігівській області у 5 разів

В уряді хочуть скоротити райони в Чернігівській області у 5 разів

Елизавета Кесельман
Кабмін, Верховна Рада, Верховна Рада України, Чернігівська область, райони, Укрупнення районів
Чернігівська область. Фото: svit11.wordpress.com
Чернігівська область. Фото: svit11.wordpress.com

На позачерговому засіданні Кабінету Міністрів було запропоновано створити 4 укрупнених райони Чернігівської області замість існуючих 22. Відповідне рішення було прийнято в п'ятницю, передають Українські Новини.

Пропонується створити Ніжинський район (населення 228,7 тис. осіб) з центром у Ніжині, Новгород-Сіверський (158,1 тис.) з центром у Новгороді-Сіверському, Прилуцький (158,2 тис.) з центром у Прилуках і Чернігівський (485,8 тис.) з центром у Чернігові.

Чернігівська область. Скріншот: YouTube/КабмінЧернігівська область. Скріншот: YouTube/Кабмін

Як повідомляли Українські Новини, Кабміном пропонується замінити нинішні 490 районів на 129 укрупнених, включно з Кримом та окупованими територіями Донбасу.

Таким чином уряд планує створити у Вінницькій області 5 укрупнених районів замість 27, а також замість 11 нинішніх районів 3 укрупнених у Чернівецькій області.

Тим часом Кабмін затвердив території 1 470 територіальних громад в 24 областях України.

Між тим Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді внести зміни до Конституції в частині децентралізації, а саме ліквідувати місцеві державні адміністрації та ввести інститут префектів.

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