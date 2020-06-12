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12 червня 2020, пʼятниця, 11:21 17
Кабмін 2020-06-12T14:00:04+03:00
Українські Новини
Кабмін затвердив території 1 470 теробщин у 24 областях

Кабмін затвердив території 1 470 теробщин у 24 областях

Анна Рудык
Кабмін, Обʼєднані територіальні громади, Засідання Кабміну, Кабінет Міністрів
Кабмін. Фото: kmu.gov.ua
Кабмін. Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів затвердив території 1 470 територіальних громад з адміністративними центрами у всіх 24 областях, за винятком Криму. Відповідні 24 розпорядження були прийняті на позачерговому засіданні уряду в п'ятницю, передають Українські Новини.

Так, в Одеській області затверджено створення 91 території, у Дніпропетровській - 86, у Львівській — 73, у Київській області — 69, в Запорізькій і Черкаській — по 67.

Також, в Донецькій області схвалено формування 66 територій, у Житомирській — 65, у Рівненській і Закарпатській областях — по 64, у Вінницькій - 63, в Івано-Франківській — 62, у Полтавській - 61, у Хмельницькій — 60.

А також, у Чернігівській області схвалено створення 57 територій, у Харківській - 56, у Тернопільській — 55, у Волинській — 54, у Миколаївській і Чернівецькій — по 52, у Сумській — 51, у Херсонській і Кіровоградській — на 49, у Луганській — 37.

Розпорядження прийняті з доопрацюванням 1 день щодо 6 областей.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський раніше заявив, що Кабмін представить оновлену програму діяльності до кінця тижня.

Раніше Верховна Рада відправила програму діяльності Кабінету Міністрів на доопрацювання.

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