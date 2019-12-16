Зеленський пропонує ліквідувати місцеві адміністрації та ввести префектів до березня 2021

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді внести зміни до Конституції в частині децентралізації, а саме ліквідувати місцеві державні адміністрації та ввести інститут префектів до березня 2021 року.

Про це йдеться в законопроекті №2598, передають Українські Новини.

Зміни передбачають, що первинною одиницею нового адміністративно-територіального устрою стануть громади, а кілька суміжних громад будуть складати округ.

Повноваження голови громади та місцевих рад (громад, округів та областей) пропонується скоротити з 5 до 4 років, а голів окружної та обласної ради обирати за принципом ротації на 1 рік.

При цьому Зеленський пропонує закріпити, що главою громади або депутатом місцевої ради не може бути обраний громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину.

Перші місцеві вибори голів і рад громад, а також окружних і обласних рад пройдуть протягом 90 днів після набрання чинності законом, яким встановлюється адміністративно-територіальний устрій.

Місцеві державні адміністрації продовжать здійснювати повноваження до створення окружними та обласними радами виконавчих комітетів, але не пізніше 1 березня 2021 року.

Після створення виконавчих комітетів, але до 1 березня 2021 року, Президент повинен за поданням Кабінету Міністрів призначити в округах, областях та у Києві префектів для координації діяльності органів місцевого самоврядування та нагляду за дотриманням ними Конституції і законів.

Термін повноважень префекта не буде перевищувати 3 років.

За його поданням, у разі прийняття місцевим органом акта, що не відповідає Конституції і загрожує національній безпеці, Президент зупинить дію такого документа і звернеться до Конституційного Суду, а також тимчасово припинить повноваження такого органу.

У такому випадку для спрямування та організації діяльності виконавчих органів ради Президент призначить тимчасового державного уповноваженого.

Якщо КС підтвердить неконституційність акта, Верховна Рада за поданням Президента повинна буде припинити повноваження місцевого органу, який його видав, і призначити позачергові вибори.

Як повідомляли Українські Новини, раніше парламент анонсував, що у 2020 завершиться реформа децентралізації.

На розвиток регіонів у 2020 держбюджет передбачає 9,5 млрд гривень.